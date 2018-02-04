Украина резко увеличила экспорт шмелей 1 4.02.2018, 10:38

За 2017 год он вырос в полтора раза.

Украина в 2017 году увеличила экспорт шмелей на 48%. Об этом агентству "Українські новини" сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Дарья Гриценко.

"Экспорт шмелей в январе–сентябре 2017 года составил 73 тонны или $307,3 тыс. По сравнению с январем–сентябрем 2016 года в 2017-м экспорт увеличился на $107,5 тыс. или на 23,5 тонны (48%)", – сказала Гриценко.

По ее словам, средняя стоимость 1 кг шмелей – $4,2.

При этом импорт шмелей за отчетный период сократился на 1% до $410,4 тыс. (10,1 тонны) при стоимости $40,6 за 1 кг.

Гриценко сообщила, что 75% поставок шмелей приходится на Европу и 25% – на страны СНГ.

Шмели используются аграриями для естественного опыления сельхозкультур.