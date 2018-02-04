Кубок Дэвиса: Австрия победила Беларусь 5:0

Кубок Дэвиса: Австрия победила Беларусь 5:02
- 4.02.2018, 11:20
- 1,111
Состоялись матчи второго игрового дня Кубка Дэвиса между командами Австрии и Беларуси.
В парной встрече выступили Оливер Марах (парный разряд: 17 АТP), Филипп Освальд (парный разряд: 44 АТP), Илья Ивашко (190 АТР) и Андрей Василевский (парный разряд: 59 АТР). Белорусские игроки уступили со счетом 3:6, 6:7, сообщает tribuna.com.
Напомним, в первый день Илья Ивашко (190) в трех сетах уступил Геральду Мельцеру (98), а Дмитрий Жирмонт (389) проиграл Доминику Тиму (6).
Таким образом, Австрия выиграла матч со счетом 3:0.
Далее белорусским теннисистам предстоит сыграть в плей-офф за право остаться в группе I Евро-африканской зоны.
Кубок Дэвиса
I-я Евро-африканская группа
2-3 февраля
Австрия – Беларусь – 5:0
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
День 2
Оливер Марах / Филипп Освальд – Илья Ивашко / Андрей Василевский – 6:3, 7:6
3 февраля, 15.00
Доминик Тим – Илья Ивашко 6:4, 7:6
3 февраля, 16.30
Деннис Новак (200 АТP) – Ярослав Шило (426 АТP) – 7:6 (7:1), 6:0
3 февраля, 18.00
День 1
Геральд Мельцер – Илья Ивашко – 2:6, 7:5, 6:4
2 февраля, 17.10
Доминик Тим – Дмитрий Жирмонт – 6:3, 6:3
2 февраля, 19.55