Кубок Дэвиса: Австрия победила Беларусь 5:0 2 4.02.2018, 11:20

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Илья Ивашко

Фото с сайта tennis.by

Состоялись матчи второго игрового дня Кубка Дэвиса между командами Австрии и Беларуси.

В парной встрече выступили Оливер Марах (парный разряд: 17 АТP), Филипп Освальд (парный разряд: 44 АТP), Илья Ивашко (190 АТР) и Андрей Василевский (парный разряд: 59 АТР). Белорусские игроки уступили со счетом 3:6, 6:7, сообщает tribuna.com.

Напомним, в первый день Илья Ивашко (190) в трех сетах уступил Геральду Мельцеру (98), а Дмитрий Жирмонт (389) проиграл Доминику Тиму (6).

Таким образом, Австрия выиграла матч со счетом 3:0.

Далее белорусским теннисистам предстоит сыграть в плей-офф за право остаться в группе I Евро-африканской зоны.

Кубок Дэвиса

I-я Евро-африканская группа

2-3 февраля

Австрия – Беларусь – 5:0

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

День 2

Оливер Марах / Филипп Освальд – Илья Ивашко / Андрей Василевский – 6:3, 7:6

3 февраля, 15.00

Доминик Тим – Илья Ивашко 6:4, 7:6

3 февраля, 16.30

Деннис Новак (200 АТP) – Ярослав Шило (426 АТP) – 7:6 (7:1), 6:0

3 февраля, 18.00

День 1

Геральд Мельцер – Илья Ивашко – 2:6, 7:5, 6:4

2 февраля, 17.10

Доминик Тим – Дмитрий Жирмонт – 6:3, 6:3

2 февраля, 19.55