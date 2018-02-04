Австралия решила стать крупным экспортером оружия 4.02.2018, 11:34

Правительство страны разработало амбициозную стратегию.

Как заявил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн, правительство разработало амбициозную стратегию, цель которой – в ближайшие десять лет войти в десятку крупнейших экспортров вооружений на мировой рынок. Помимо содействия миротворческим усилиям в глобальном масштабе, это будет также способствовать созданию в стране новых рабочих мест, сообщает «Голос Америки».

Австралия намерена увеличить продажу за рубеж вооружений и военных технологий, включая бронетранспортеры и системы наблюдения. По последним данным, австралийский экспорт вооружений составляет 1, 6 миллиарда долларов США в год, что позволяет ей занимать 20 место в мировом списке крупнейших игроков на этом рынке. Для того, чтобы подняться в первую десятку, австралийское правительство намерено увеличить государственное кредитование компаний военно-промышленного сектора страны.

По словам министра, это будет также способствовать международным миротворческим операциям:

«Нашим главным рынком являются Новая Зеландия, Канада, Великобритания и Соединнные Штаты. Именно на этом направлении мы сосредоточимся в первую очередь. Нам необходим тесный союз со странами, которые обладают военным потенциалом для поддержания мира в глобальном масштабе. Думаю, нельзя оспорить ту роль, которую мы играем в последнее время в таких странах, как Ирак и Сирия».

Практическая разработка плана началась в середине прошлого года, когда министр Пайн впервые заявил о намерении увеличить поставки австралийских вооружений за рубеж. Благотворительная организация «World Vision» тогда назвала эту политику «экспортом смерти и наживой на кровопролитии». Власти, в свою очередь, напомнили слова Томаса Джефферсона: «цена свободы – вечная бдительность».

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, сегодня крупнейшим мировым экспортром вооружения являются США, за которыми следуют Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания.