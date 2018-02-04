Минский контролер: Лучше уволюсь, чем надену такую куртку 34 4.02.2018, 11:50

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Женщины-контролеры «Минсктранса» бунтуют против новой формы.

С 23 января контролеры «Минсктранса» проверяют пассажиров общественного транспорта без форменных жилетов, как это было раньше. Если помните, сначала темно-синие жилеты пропали с контролеров, обслуживающих трамваи и троллейбусы, потом – и с тех, кто занимался автобусами.

На зиму контролеры получили форменные куртки синего, зеленого и серого цвета, однако женщины остались ими недовольны, рассказывает газета «Транспортник столицы».

– Я лучше уволюсь, чем надену такую куртку, – возмущалась контролер на диспетчерской станции «Малиновка-4», описывая сшитые по мужским лекалам форменные куртки. Куртки, по словам «Транспортника столицы», на женщинах выглядят мешковато, увеличивая плечи и прибавляя килограммы.

Мужчины на внешний вид не жаловались, зато у кого-то уже отлетела кнопка, сломался замок и порвался карман.