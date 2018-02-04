К 100-летию БНР появятся монеты с «Погоней»15
- 4.02.2018, 11:57
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Номинал монеты – один талер.
Сувенирные монеты к юбилею первого белорусского государства выйдут в серии «Мая краіна Беларусь». Их автор и создатель - мастер-любитель Валерий Симонов из Дзержинска. Сюрпризом дизайна нового сувенира стала «Погоня» с крыльями, как в версии 1918 года. Номинал монеты - 1 талер, тираж - 100 экземпляров, срок выпуска - февраль 2018. Национальный банк Беларуси на юбилейную дату БНР никак не отреагировал, пишет hrodna.life.
Собственной валюты первое белорусское государство создать не успело. На ее территории одновременно использовались царские рубли, «керенки», «злотувки» и немецкие деньги. Выпуск монеты с символикой БНР будет, по мнению Валерия Симонова, определенной компенсацией этой «исторической несправедливости».
На аверсе монеты в центре находится стилизованный герб «Погоня» с крыльями. За прототип изображения, с согласия авторов, были взяты рисунки из календаря «Адреса БНР. 1918 - 2018».
Реверс монеты имеет изображения современных и исторических символов страны, надпись «Жыве Беларусь!» И обозначение года выпуска - 2018.
Монеты изготовлены из латуни. Общий тираж - 100 экземпляров.