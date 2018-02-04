К 100-летию БНР появятся монеты с «Погоней» 15 4.02.2018, 11:57

2,700

ФОто: hrodna.life

Номинал монеты – один талер.

Сувенирные монеты к юбилею первого белорусского государства выйдут в серии «Мая краіна Беларусь». Их автор и создатель - мастер-любитель Валерий Симонов из Дзержинска. Сюрпризом дизайна нового сувенира стала «Погоня» с крыльями, как в версии 1918 года. Номинал монеты - 1 талер, тираж - 100 экземпляров, срок выпуска - февраль 2018. Национальный банк Беларуси на юбилейную дату БНР никак не отреагировал, пишет hrodna.life.

ФОто: hrodna.life

Собственной валюты первое белорусское государство создать не успело. На ее территории одновременно использовались царские рубли, «керенки», «злотувки» и немецкие деньги. Выпуск монеты с символикой БНР будет, по мнению Валерия Симонова, определенной компенсацией этой «исторической несправедливости».

ФОто: hrodna.life

На аверсе монеты в центре находится стилизованный герб «Погоня» с крыльями. За прототип изображения, с согласия авторов, были взяты рисунки из календаря «Адреса БНР. 1918 - 2018».

Реверс монеты имеет изображения современных и исторических символов страны, надпись «Жыве Беларусь!» И обозначение года выпуска - 2018.

Монеты изготовлены из латуни. Общий тираж - 100 экземпляров.