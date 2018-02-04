Стало известно о еще одном милицейским беспределе на Новый год 12 4.02.2018, 11:59

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Алексей Желибо

Минского художника увезли в РУВД Октябрьского района в ночь на 1 января.

В Правозащитный центр «Весна» обратился минский художник-иллюстратор Алексей Желибо, который рассказал об издевательствах со стороны сотрудников милиции из РУВД Октябрьского района г. Минска.

Ночью 31 января молодой человек с другом засиделись в баре, решили вызвать такси, чтобы добраться до дома. Кроме того, Алексей стал себя не очень хорошо чувствовать, так как имеет заболевание сердечно-сосудистой системы. Сев в такси, парень объяснил водителю, что сначала надо отвести домой его, а потом его друга, так как оплачивать поездку будет последний.

Однако, по неизвестной причине водитель такси сначала отвез домой друга, тот поднялся в квартиру за деньгами, но не вернулся - как потом выяснилось, он заснул. Денег у Алексея Желибо не оказалось, и таксист сначала отвез парня в опорный пункт, но он оказался закрыт, а потом просто вызвал милицию.

«Это выглядело как рейдерский захват: подъехал УАЗик и подъехал таксист, меня перехватили и бросили в милицейскую машину, увезли в РУВД Октябрьского района Минска. Никто мне не представлялся, в отделении посадили рядом с бомжом и даже не опросили», - делится впечатлениями Алексей Желибо.

Через некоторое время к парню подошел сотрудник милиции, который также не представлялся, начал грубить и ругаться, видимо, потому, что Алексей Желибо был нетрезв. Парень попросил ручку и лист бумаги, чтобы написать заявление, а также вызвать ему скорую помощь, так как у него резко поднялось давление. В ответ на это - сотрудники милиции посмеялись и начали парня игнорировать.

«Я никого не оскорблял, не ругался, а просил вызвать скорую. Однако, меня начали тащить к железному стулу, припаянному к полу, посадили на него и так туго заковали в наручники, я даже подвигаться не мог. И это при том, что я гипертоник. Теперь у меня остались кровоподтеки на руках», - рассказал Алексей.

Один из сотрудников принес парню какие-то бумаги, которые предложил прочитать и подписать. Однако, Алексей Желибо успел увидеть только несколько строк, как милиционер спросил его, будет ли он подписывать бумаги, не дав дочитать полностью. Задержанный возмутился, что ничего не прочитал и не может просто так подписать бумаги, однако ему пригрозили тем, что поместить в карцер до суда.

«Меня уже начали тащить в карцер, я говорю им, что если вы мне скорую сейчас не вызовите, я просто умру там. Они спросили: «Ты подписывать будешь?»

Я попросил дать прочитать, а потом подписать. Но милиционеры сказали, что не дадут. И я был вынужден согласиться и подписал бумагу не читая», - подчеркнул Алексей.

После этого его выкинули из РУВД, он пытался туда вернуться и написать жалобу, но дверь ему никто не открыл.

Алексей Желибо уже обратился с жалобой на нарушение его прав и действия сотрудников милиции в Главное управление собственной безопасности, а также собирается подать соответствующее заявление и в Следственный комитет, чтобы привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Напомним, что ранее историю о брутальном задержании и избиении милицией на Новый год рассказала минская актриса Светлана Соколовская.