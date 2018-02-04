Предприниматель из Нигерии создает эмоциональных роботов 4.02.2018, 12:25

Сайлас Адекунле

Когда владельцы будут гладить роботов Mekamon по голове, они будут радоваться.

В марте прошлого года в кафе, которое находится рядом с баром отеля Four Seasons в Сан-Франциско, неизвестный 25-летний предприниматель британско-нигерийского происхождения Сайлас Адекунле готовился к встрече с одним из руководителей Applе, пишет forbes.ru.

Если он и нервничал, то никто этого не заметил. Молодой человек улыбнулся и открыл большой чемодан. Он был наполнен цветными роботами, которые поначалу выглядели как игрушки. Когда он достал одного из них и поставил его на пол, тот ожил.

Робот по имени Mekamon, напоминающий паука, изящно семенил на четырех ножках, перед тем как наклониться и драматически содрогнуться в агонии перед смертью. Адекунле достал свой телефон и навел экран на робота, и он появился у него на экране в окружении светящихся огоньков перед лицом анимированного противника с лазерным оружием.

Руководитель Apple по связям с разработчиками, Рон Окамото, внимательно посмотрел других роботов, затем забросал Адекунле вопросами относительно механизмов и устройства робота. «В нем есть индивидуальность», — отмечает он.

Беседа, на которую предполагались 15 минут, растянулась более, чем на час. В конце Окамото произнес слова, которые мечтал бы услышать каждый молодой предприниматель с командой из девяти человек: «Вы должны на некоторое время приехать к нам в Купертино».

Apple под впечатлением от качества роботов с их точно прочитанными, выверенными движениями и способностью выражать эмоции, оценила четвероногих «воинов» в $300 за штуку и выставила их почти во всех своих магазинах в Соединенных Штатах и Великобритании. Первые покупатели — это, в основном, специалисты-компьютерщики, но растет также и число родителей, которые покупают роботов для своих детей, чтобы вызвать у них интерес к точным наукам, говорит Адекунле.

Во время первой встречи в отеле Four Seasons он еще не знал, что Apple собирается запустить ARKit, свою первую платформу для приложения дополненной реальности. AR — это современная технология, объединяющая цифровые анимации с реальным миром на смартфонах, которая стала популярной благодаря игре Pokemon Go и которую предполагается дополнить технологией отслеживания лиц и объектов в новых Apple iPhone X. Без послужного списка Адекунле и его команда из девяти человек внезапно начали работать с крупнейшим мировым брендом.

Возможно, роботы уже влияют на управление складами в розничной торговле и в других отраслях, но они также постепенно входят в наши дома в связи с растущим интересом людей к удобным штучкам с искусственным интеллектом, как например, Alexa от Amazon. Адекунле надеется, что его «очеловеченные» роботы-пауки будут такими же популярными, как пылесос iRobot Roomba.

Тенденции свидетельствуют об этом. Аналитики МЦД прогнозируют, что в ближайшие три года рынок бытовых роботов увеличится в два раза. Следующее поколение роботов с искусственным интеллектом будет ориентировано больше на обучение и взаимодействие с членами семьи, и все менее на решение физических задач, как говорит Цзин Бин Чжан, директор по исследованиям IDC Worldwide Robotics.

Утром в январский понедельник 2018 года Адекунле стоит в коридоре компании Reach Robotics в Бристоле и смотрит на кусок проводов и расплавленного пластика. Это первый прототип, который он сделал еще в студенческом общежитии — он напоминает предпринимателю, как много ему удалось добиться за это время.

«Мои отпечатки пальцев все еще остались на нем, — говорит он. — Это выглядит ужасно».

Сегодняшний Mekamon выглядит более современно, что-то среднее между крабом и пауком, но в отличие от них у него нет ничего, напоминающего пару глаз или рот.

На это есть причина. «Когда я начал заниматься робототехникой, мне очень нравилось создавать движения, — говорит Адекунле. — Люди привыкли к неуклюжим роботам, а когда вы делаете их более реалистичными, то они либо приводят людей в восторг, либо отпугивают».

Адекунле решил сделать своих роботов подвижными, чтобы получить эмоциональную реакцию людей. «Я люблю движения», — говорит он. Еще когда он впервые возился над прототипами роботов, учась в Университете Западной Англии в 2012 году, некоторые роботы-животные, такие как робот-собака Aibo Sony, уже появились на рынке. Проблема была в том, что многие из этих персонифицированных гаджетов стоили целое состояние. Последняя версия Aibo стоит $1700 плюс абонентская плата.

Mekamon стоит $300 (или £300 в Соединенном Королевстве) и в будущих обновлениях появятся дополнительные характеристики. «Он сердится, если вы не играете с ним, а если он выигрывает, его поведение меняется», — говорит Кристофер Бек, соучредитель и технический директор Reach Robotics.

В этом году роботы Mekamon станут сенсорными, то есть, когда их владельцы будут гладить их по головке, они будут демонстрировать «счастливые» движения из стороны в сторону, вроде виляния хвостом как собаки. Исследовательская группа Адекунле черпает свое вдохновение, наблюдая за поведением животных, например, что делают лошади, когда они нервничают.

«Большая часть нашей продукции обладает эмоциями», — говорит Бек. Например, резкие движения или топанье ногами могут показать агрессию, тогда как более спокойные медленные колебания вниз и вверх предполагает их дыхание.

Штаб-квартира Reach Robotics находится в невзрачном офисном комплексе недалеко от автомагистрали М3, ведущей в Бристоль. Несколько десятков инженеров сидят перед экранами iMacs в оупен-спейсе, а помещения-лаборатории для построения моделей пока стоят пустые, за исключением хранящегося в них оборудования.

Жизнь в движении

Адекунле заходит с чемоданом на колесиках в комнату для совещаний. Это тот самый чемодан, с которым он пришел на встречу с Роном Окамото из Apple. Через несколько мгновений он достает из него двух новых роботов и вставляет батареи.

После заряда каждый робот начинает выполнять собственные движения пробуждения. Один поднимает ногу, вытягивая ее, затем встряхивается и наклоняется. «Они могут видеть друг друга», — говорит он, «но мы пока ничего с этим не делаем».

Если один робот выигрывают битву на мобильной игровой платформе Mekamon, он может сделать важный вид при встрече с другим менее успешным партнером.

Адекунле прошел уже долгий путь от ранних экспериментов в подростковом возрасте, включая роботизированную руку, сделанную из консервных банок от запеченной фасоли, и роботизированное лицо (на базе робота Кисмет Синтии Брезель из Массачусетского института), в котором вместо глаз использовались теннисные шарики и свернутые куски бумаги вместо ушей.

Еще в Нигерии в детстве Адекунле случайно вызвал отключение электроэнергии во всем доме, когда он подключил батарею с запасными проводами в розетку. «Хорошо, что меня не ударило током», — говорит он.

Ему повезло, что он вырос в относительно благополучной семье; его отец был директором школы, его мать работала акушеркой. Но ему не хватало тех технологий, которые есть у детей сегодня. Он вспоминает, как однажды кто-то привез компьютер в начальную школу, и детям пришлось платить для ознакомления с этой новинкой.

Переезд в Британию и прорыв

Когда мать Адекунле переехала по работе в Великобританию, наступили трудные времена. Не было электронной почты, и семья могла говорить по телефону только раз в два месяца. Если, по каким-либо причинам, его мать не могла добраться до стационарного телефона, семье Адекунле приходилось ждать на другом конце света в полном неведении, что происходит.

Через два года, когда Адекунле было около 10 лет, он переехал в Великобританию и пошел там в среднюю школу.

Дома он продолжал заниматься своими роботами, черпая идеи из роликов YouTube и используя коды как хакер-дилетант, не понимая механизма их действия; затем в университете он пробовал себя в программировании на C++, открыв огромное количество новых возможностей. Он начал экспериментировать с первыми движущимися моделями, которые стали прототипом Mekamon.

В 2013 году он познакомился с Беком, который работал над своей диссертацией и имел опыт в робототехнике. Он попросил Бека помочь ему в дальнейшей разработке Mekamon, чтобы создать уже готовый продукт.

«Все говорили нам, что это слишком сложно и дорого, и никто не будет их покупать, — вспоминает Бек. — Производители игрушек, которые застряли на своем пути, говорили, что мы должны их сделать, как можно, дешевле. Люди поиграют с такой игрушкой пять минут, а потом сломают ее».

Но Адекунле и Бек верили, что есть рынок для более сложной продукции, например, роботов с 12 моторчиками, тогда как самая сложная приводная игрушка имеет всего пять.

«Если посмотреть на других роботов, то они создают много шума или издают какие-то звуки, и это может быть смешно один месяц», — говорит Бек. «Нет никакой связи между роботизированными игрушками и высокотехнологичными продуктами, которые стоят тысячи и предназначены для любителей».

Никто не отваживался на такую дерзость. «Есть роботы с ногами, но они так хорошо не двигаются,» — говорит Бек. «Или они ходят таким образом, что их невозможно «оживить». Мы анимируем роботов».

Адекунле, который уходил на время, открывает дверь и сообщает Беку, что скоро появятся некоторые потенциальные инвесторы. Оба сидят в их удобном кафе в ожидании встречи.

Выход на новые рынки

В дальнейшем Адекунле надеется привлечь еще больше инвестиций (уже вложено $10 млн), а также заключить лицензионные соглашения с развлекательными компаниями в Азии. Со временем, он планирует выпускать фирменные версии роботов Mekamon, как например, персонажи Pokemon.

«Азия станет для них огромным рынком», — говорит один из инвесторов Reach Robotics и бывший Генеральный директор Atari, Дэвид Гарднер.

На данный момент Reach Robotics продолжает зарабатывать на прямых продажах своей продукции потребителям и на эксклюзивном соглашении с Apple Retail.

«Партнерские отношения с Apple очень плодотворны», — говорит Адекунле, добавляя, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества. «У нас много продуктов, которые мы хотели бы выпустить на рынок, — говорит он. — Мы следим за этой ситуацией».