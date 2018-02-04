Украинский патриот в Крыму: Все равно мы победим, все будет Майдан 4 4.02.2018, 12:35

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Как обычный фермер показал пример ненасильственного сопротивления.

Несколько фактов из процесса по "делу Балуха", о которых следует помнить

16 января украинский патриот Владимир Балух получил срок – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десять тысяч рублей – за гражданскую позицию, за украинский флаг, за смелость сопротивляться режиму. Срок за достоинство, за то, что в любой цивилизованной стране мира считается делом чести и показателем высоких моральных качеств. Все, что сделал Балух, – посмел повесить на крыше своего дома украинский флаг, а когда потребовали его снять, установил еще и табличку – улица "Героев Небесной Сотни, 18", пишет журналистка ukrinform.ru Зера Aширова.

Тот, кто внимательно следил за преследованием Россией Владимира Балуха, наверняка знаком с его делом в мельчайших подробностях. Приведем ключевые факты в биографии простого, рядового, как говорится, украинского патриота и наиболее вопиющие факты беззакония и несправедливости, которые стали местью за то, что он не принял оккупацию Крыма.

ОБЫЧНЫЙ-НЕОБЫЧНЫЙ ФЕРМЕР

Жизнь Владимира Балуха – яркий пример того, как Россия, оккупировав Крым, сама взрастила для Украины не гибридных, а настоящих героев.

Балух родился и всю жизнь работал в селе Серебрянка, 8 февраля 2018-го ему исполнится 47 лет. Имея диплом Симферопольського агроуниверситета, он трудился в местном колхозе, а потом начал выращивать пшеницу на двух своих земельных участках. Да, он обычный фермер, который выращивал хлеб, но не рядовой обыватель, который "плыл по течению" и ничем не интересовался. К примеру, в 2006 и 2010 годах Володимир Балух баллотировался в Верховную Раду АРК от Конгресса украинских националистов. И если бы не экстремальная ситуация с оккупацией Крыма, Балух, возможно, так и оставался бы всю жизнь фермером.

Но обстоятельства сложились так, что он стал героем, против которого у России кроме ФСБ и тюрьмы нет никакого оружия. ФСБ не смогла заставить его отказаться от гражданства Украины, от флага своей страны, а тюрьма – не повлияла на его убеждения.

КТО ЗА БАЛУХА, ТОТ ПРОТИВ "ВЛАСТЕЙ"

О том, что Владимир Балух после прихода России в Крым стал изгоем и вселенским злом, вдруг поняли в оккупационной "администрации" Серебрянского сельского совета. Следствие запросило, а руководство села и местный участковый не отказали в отрицательной характеристике на фермера. Его поспешно представили алкоголиком, дебоширом и аморальным типом. Однако в "суде" нашлись смельчаки среди свидетелей-односельчан, которые опровергли эту лживую характеристику.

Свидетельствовать в пользу Балуха согласились шесть человек, но в итоге в "суд" смогли прийти только четверо (остальных не отпустили с работы, а менять время заседания суд отказался). Односельчане заявили, что сведения из характеристик участкового и администрации села Серебрянка о том, что Балух злоупотреблял спиртным, применял насилие к членам семьи и не участвовал в общественной жизни села, не соответствуют действительности. А еще свидетели рассказали, что вход на территорию домовладения Балуха, где были "обнаружены" боеприпасы, из-за которых его и судили, не был огражден забором и не охранялся собаками, то есть туда мог свободно зайти кто угодно и с какой угодно целью.

ПРИШЛИ ЗА ТЕМ, ЧТО САМИ ПОДБРОСИЛИ

Оружие и боеприпасы, обнаруженные на чердаке дома Балуха, были изготовлены на Барнаульском патронном заводе. О том, что эти предметы – не "иголка в стоге сена" и провести мониторинг их движения нетрудно, знают и судьи, и обвинение. 12 января 2018 года защите Балуха в ходе заседания Раздольненского оккупационного "райсуда" отказали в просьбе отправить запрос на Барнаульский патронный завод, отклонили ходатайство об исследовании факта: когда, куда и кому направлялись боеприпасы.

По словам одного из адвокатов Балуха – Тараса Омельченко, "нет ни одного доказательства того, что эти патроны и боеприпасы принадлежат моему доверителю". Эксперты не обнаружили даже отпечатков пальцев Балуха, а в деле они значатся, как приобретенные неустановленным лицом в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах.

Сам Балух говорит, что патроны и другие боеприпасы ему подброшены, и доказательство этому – найденные предметы оперативники искали только в определенном месте.

"Самым простым доказательством того, что я не имею к этому никакого отношения, является то, что обыск проводился по двум адресам. Однако в том доме, где я проживаю вместе с матерью, ни одно чердачное помещение не было обследовано. Хотя их там четыре. А в доме моей гражданской жены обыск закончился сразу, как только они нашли что-то на чердаке. Дальнейшего обследования других помещений не проводилось. Это яркий пример того, что пришли за тем, что раньше подбросили", – сказал Балух.

Кроме того, заявил Балух, его неоднократные показания о том, что силовики не раз угрожали подбросить ему все эти предметы, никто не изучал.

СПЕРВА ОБЫСК – ПОТОМ РАЗРЕШЕНИЕ

Защита Балуха решила ходатайствовавать о допросе так называемого главы ФСБ Палагина и еще двух "оперативных работников" – Леонова и Забары. Они должны объяснить, как получилось, что запрос в "суд" на обыск в доме Балуха, датированный 8 декабря 2016 года, делается со ссылкой "на оперативную информацию от 9 декабря 2016 года".

"Суд" не стал препятствовать допросу "высоких лиц", но на неявку в "суд" как самого Палагина, так и двух его подчиненных, никак не отреагировал. Для выяснения причин несостыковки в датах защита Балуха, считающая что под документами стоят подписи разных людей, решила инициировать почерковедческую экспертизу. Однако "суд" ходатайство адвокатов без объяснения причин отклонил.

Как заявил адвокат Балуха Дмитрий Динзе, гособвинитель "систематически игнорирует факты нарушения действующего законодательства" в течение полугода, а судья Тедеева "уже дважды выносила решения, которые в дальнейшем отменял Верховный суд Крыма".

Архиепископ Симферопольський и Крымский УПЦ КП Климент, постоянно поддерживавший в судах Балуха, после вынесения окончательного приговора "судом" разразился критикой в адрес правительства Украины. Он считает, что власть в Киеве должна ответить на вопрос: "Что они сделали для верующих Киевского патриархата в Крыму, что сделали для защиты Балуха. И это касается также крымских татар, потому что когда погромы идут в мечетях, царит молчание, как будто мечетей не существует. Когда "берут" верующих, исповедующих ислам, – молчание... Из-за этого молчания здесь просто гибнут люди".

По словам Климента, "все, что требуется от нас, мы делаем, но мы тоже не всесильны, и нам нужна помощь".

"Нужна поддержка семьи Балуха, его матери, которая едва ходит, его жены. У меня вопрос к Министерству временно оккупированнных территорий: "Где поддержка всех, кого сегодня судят, где деньги на поддержку их семей?"

Потеряв в свое время таких людей, как Балух, сегодня Украина может окончательно потерять и Крым, и всех людей в Крыму, которые верят в Украину. Сам Балух, обращаясь к народу Украины, просит не сдаваться.

"Я Украине хочу пожелать не сдаваться и вести свою борьбу, народу Украины, борьбу за то, за что уже столько жизней положили, причем лучшие люди этой страны", – говорит он в интервью после оглашения ему приговора.

БЫТЬ ГЕРОЕМ – НЕ СТРАШНО

В том же интервью Владимир Балух просит не делать из него героя, ведь не на смерь идет.

"Ребят, да все нормально, это же не на смерть идем. Я думаю, что в скором времени все разрешится... Поэтому, если то, что со мной происходит – это жертва какая-то, я не считаю... Все равно мы победим, все будет Майдан", – сказал Владимир.

Эти слова он произносит спокойно и без пафоса, зная, что дома осталась семья, где он был опорой, что маму свою престарелую он может так и не увидеть, что его арест и заключение – это нагрузка прежде всего на семью.

Но зная, как его поддерживают простые украинцы – как на материковой Украине, так и в Крыму – и наблюдая, как стойко и уверенно он себя держит, понимаешь: оставаться украинцем в Крыму и высказывать свое мнение – можно.

И если мысль каждого из нас о том, что он сделал сегодня для освобождения Крыма, станет сильнее страха, тогда Балух окажется прав. И в то же время, пока люди живут в страхе, украинский активист одинок, слаб и никем не понят.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ДОЛЖНО СТАТЬ ОПАСНЫМ ЗАНЯТИЕМ ДЛЯ ОККУПАНТОВ