56-летний атлет из Лиды занял второе место в шестисуточном забеге в Афинах 2 4.02.2018, 12:47

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Фото: s13.ru

Белорус пробежал 602 километра и завоевал серебро.

25 января в столице Греции — Афинах — стартовал 13-й Международный фестиваль ультрамарафона, который продолжится до 10 февраля. Некоторые забеги в рамках мероприятия уже завершены. В числе призеров этих необычных соревнований есть и представитель Лиды, передает «Лидская газета».

56-летний Леонид Анацко выступал в 6-суточном забеге и за этот отрезок времени преодолел 602 километра. Данный результат позволил ему занять второе место в абсолютном зачете. Лидчанина опередил лишь финн Петри Пертилла (53 года), его результат 700 километров. Третье место занял француз Мирель Кормиер (415 км).