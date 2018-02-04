Российская экономика выбилась из сил 7 4.02.2018, 12:59

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Фото: reuters

Если не менять госполитику, в 2018-м темпы роста замедлятся еще втрое.

Ускорение российской экономики закончилось едва начавшись: с 2,5% во втором квартале темпы роста ВВП замедлились до 1,8% в третьем, а в четвертом составили лишь 1%, подсчитали аналитики Capital Economics на основе опубликованной в четверг статистики Росстата, пишет finanz.ru.

В целом за год экономика оказалась в плюсе - на 1,5%, но цель правительства провалила: даже в условиях стабильного рубля и увеличения нефтегазовых доходов на треть выйти на планку в 2,1% ей не удалось.

Положительный результат был полностью обеспечен первой половиной года. Во второй же начался спад, который с сентября принял хронический характер, сообщает в оперативной оценке Внешэкономбанк: месяц к месяцу экономика сжимается начиная с августа, и за это время ее денежный размер сократился на 0,8%.

Декабрь стал четвертым месяцем непрерывного снижения, констатирует главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: снова просела промышленность в секторах, не связанных с добычей сырья. Фабрики и заводы сократили выпуск на 0,4%, а по сравнению с маем объемы рухнули на 5%.

Возобновился спад инвестиций (на 0,4% к ноябрьскому уровню), снова начал сокращаться потребительский спрос - упала розница и продажи услуг, перечисляет Клепач.

"Примечательно, что новое ухудшение экономической динамики происходило на фоне практически постоянного роста нефтяных цен в третьем-четвертом кварталах", - говорит директор "Центра развития" ВШЭ Наталья Акиндинова.

С июня Brent подорожала в 1,6 раза, но реальному сектору и людям это не помогло: доходы населения с поправкой на инфляцию и обязательные платежи за год упали на 1,2%, а по сравнению с декабрем 2013-го обвал достиг 15,5%, подсчитал Росбанк.

От сырьевой модели уйти не удалось, если что и меняется, так это распределение нефтегазовой ренты, отмечает Акиндинова: все доходы от цен выше 40 долларов за баррель изымает из экономики государство. Минфин направляет их на скупку валюты, которой пополняет Фонд национального благосостояния.

Сверхприбыли концентрируются в сырьевых корпорациях, и отраслях, завязанных на госзаказ, продолжает Акиндинова: только у них вырос, согласно Росстату, сальдированный финансовый результат (у добывающих предприятий на 20%, у нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%). В обрабатывающей промышленности доналоговая прибыль снизилась на 11%, в торговле - на 22%; у строительных компаний - втрое (за январь-сентябрь).

Но в сырьевых отраслях работают 10-15 миллионов человек, напоминает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, а что делать остальным 130 миллионам?

Беднеющее население набирает кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Но даже несмотря на 4,62 триллиона рублей новых займов, оборот розницы за год вырос лишь чуть больше чем на 1% и компенсировал лишь одну пятнадцатую обвала 2015-16 гг.

По уровню платежеспособного спроса, если измерять его продажами в магазинах, Россия откатилась в прошлое на 9 лет, по объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) - вернулась в 2010-й год, по производству товаров, отличных от простейшего минерального сырья (на 0,5% меньше) - в 2012-й, подсчитали в ВШЭ.

"Когда-нибудь 2010-е годы могут назвать потерянными для России, так же, как для Японии 1990-е", - говорит Миркин.

Разговоры о начале полноценного экономического роста не что иное как "попытка выдать желаемое за действительное", категорична Акиндинова: период восстановления оказался неожиданно коротким - импульс начался в середине 2016-го, а в середине 2017-го иссяк.

Если не менять госполитику, в 2018-м темпы роста замедлятся еще втрое и составят 0,5%, пессимистична она.