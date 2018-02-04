Названы 15 самых необычных традиций в разных странах мира 1 4.02.2018, 13:15

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У каждого народа есть традиции, которые не всегда широко известны всему остальному миру.

Например, рождественский «книжный потоп» в Исландии или «душ» из специй в Дании. И даже если вы обо всех этих вещах уже слышали, то увидеть их собственными глазами точно не будет лишним.

AdMe.ru собрал фотографии, где запечатлены 15 традиций со всего света. Некоторые из них покажутся вам странными или даже возмутительными, а другие вы наверняка захотите перенять.

Новогодний заплыв в Северном море, Нидерланды

Nieuwjaarsduik, что буквально переводится как «новогоднее ныряние», проводится 1 января каждого года. Несмотря на далеко не жаркую погоду, от желающих окунуться нет отбоя. Неужели голландцам не холодно? «Бррр», — отвечают они и продолжают нырять. Впрочем, им явно далеко до русских «моржей» и тех, кто купается в проруби на Крещение.

Рождественский «книжный потоп», Исландия

Замечательная традиция есть в Исландии (которая, кстати, является одной из самых читающих стран мира): родные и друзья дарят друг другу книги, а затем проводят рождественскую ночь за чтением и поеданием шоколада.

Апельсиновая битва, Италия

Если во время Масленицы жители северных стран могут поиграть в снежки, то итальянцам приходится импровизировать. Во время Иврейского карнавала (Carnevale d’Ivrea), который начинается в выходные перед Великим постом, устраивают настоящие апельсиновые бои. Возможно, кто-то скажет, что это напрасный перевод продуктов, но итальянцы вряд ли с этим согласятся.

Томатина, Испания

Ежегодный фестиваль Томатина (La Tomatina) проводится в последнюю неделю августа в городе Буньоль в Валенсии. Праздник длится 7 дней и включает в себя выступления музыкантов, танцы, ярмарку, фейерверк и, конечно же, бой томатами. Само «томатное безумие» длится всего час, чему очень рады владельцы магазинов и те люди, в чьи обязанности входит отмывание улиц.

Установка майского дерева перед домом возлюбленной, Германия

В некоторых районах Германии парни устанавливают майские деревья — березки, украшенные цветными лентами, — у дома своей возлюбленной. Дерево стоит до 1 июня, затем поставивший должен его забрать. Если девушка отвечает парню взаимностью, она приглашает его на ужин, дарит ему ящик пива или просто поцелуй (в каждой области страны свои обычаи).

Телеграмма от королевы для долгожителей, Великобритания

С 1917 года каждый, кто отпраздновал 100-летний юбилей, обязательно получает телеграмму от британского монарха. Царствующая в настоящее время королева Елизавета II, вполне возможно, и сама достигнет этого возраста — по крайней мере, мы на это надеемся.

Нагапанчами, Индия

Ежегодно в июле или августе (конкретная дата зависит от положения Луны) в разных частях Индии и Непала устраивается праздник для змей — Нагапанчами. Рептилий поят молоком, и их без страха берут на руки даже дети. А еще в этот день традиция предписывает молодым замужним женщинам навещать своих родителей.

«Душ» из корицы для тех, у кого нет пары, Дания

Если по достижении 25 лет у вас все еще нет пары, то в Дании ваши друзья вполне могут устроить вам «купание» в корице. А если вы останетесь одиноки и в 30, корицу заменят перцем, и тогда вам точно не поздоровится. Если вам повезет, то друзья не станут с ног до головы обсыпать вас перцем (предварительно облив вас водой, чтобы лучше прилипало), а просто установят около вашего дома импровизированную мельницу для перца.

Считается, что традиция появилась примерно в XVI веке, когда бродячие торговцы специями страдали от того, что из-за своей работы у них не было времени найти себе жену. В наше время корично-перечные «атаки» устраивают и парням, и девушкам. Как-никак, равноправие!

Ежегодная игра в волейбол на границе, США и Мексика

Впервые такая игра состоялась в 1979 году, а с 2006-го она стала ежегодной традицией. Игра не несет в себе никакого политического подтекста. По словам мэра приграничного мексиканского города Нако, люди просто празднуют единение двух стран.

Медитация полицейских перед началом работы, Канада

В некоторых провинциях Канады рабочий день в полиции принято начинать с коллективной медитации, чтобы снять излишнее напряжение, которого, увы, никак не избежать при такой работе.

Встреча Рождества в KFC, Япония

Удивительно, но в Японии тоже отмечают Рождество. Конечно, для большинства японцев этот праздник лишен религиозного содержания, однако, по их мнению, Рождество просто немыслимо без посещения ресторанов KFC. Эти рестораны так популярны во время рождественского сезона, что места в них бронируют за несколько месяцев вперед.

Парад шляп в День святой Екатерины, Франция

День святой Екатерины празднуется 25 ноября. В этот день в Париже и других городах Франции, а также в Новом Орлеане (США) проходят парады причудливых шляп, в которых традиционно принимают участие незамужние девушки. Впрочем, в наше время в нем могут участвовать и те, у кого есть вторая половинка, и даже мужчины.

Кинсеаньера, страны Латинской Америки

В прежние времена считалось, что в 15 лет девушка уже готова вступить во взрослую жизнь. К счастью, в наши дни представление о возрасте совершеннолетия в большинстве стран изменилось, но традиция с размахом праздновать 15-летие у девушек в Мексике и других странах Латинской Америки никуда не исчезла.

Девушек наряжают в пышные платья, дарят розы и за руку вводят в помещение, где проходит праздник (как правило, это делает отец). Особое значение здесь имеет так называемая церемония 15 свечей, когда виновница торжества преподносит свечи 15 самым значимым в ее жизни людям. Заканчивается все застольем, танцами и прочими развлечениями — в зависимости от достатка семьи.

Соревнование по метанию резинового сапога, Финляндия

Если это кажется вам странным, то что вы скажете о других оригинальных финских забавах? Таких, например, как болотный футбол, метание мобильного телефона, переноска жен, игра на воображаемой гитаре... В любом случае это весело.

Международная акция «В метро без штанов»

Впервые эта акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке. Тогда на поезде метро в нижнем белье прокатилось всего 7 человек, которых в результате обвинили в хулиганстве. Но странная традиция прижилась, и теперь каждый год в январе можно увидеть бесштанных озорников в Лондоне, Берлине, Москве и многих других городах. У организаторов мероприятия всего лишь одна цель — заставить людей посмеяться.