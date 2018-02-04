Маньчжурский клин и китайские претензии к России 5 Евгений Гончаров, «Крым. Реалии»

4.02.2018, 13:37

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Граждане Китая опять осваивают земли на российском берегу Амура.

На фоне серьезных намерений Китайской Народной Республики с одобрения российских властей участвовать в экономическом освоении российского Приамурья неожиданностью выглядят политические претензии Республики Китай (Тайвань) на российскую территорию, известную в истории русско-китайских отношений как Маньчжурский клин или Зазейский район.

Между тем у этих претензий давняя история. Айгунский договор между Россией и Китаем о границах и взаимной торговле, подписанный 16 мая 1858 года, в России всегда рассматривался как несомненная победа российской дипломатии. За присоединение к России левобережья Амура генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, подготовивший и подписавший этот договор, получил титул графа Амурского и славу великого исторического деятеля.

Однако этот договор содержал в своем тексте "бомбу замедленного действия" в виде слов: "Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства, с тем чтобы русские жители обид и притеснений им не делали".

Двусмысленность толкования данного положения была слишком очевидной. Но Российская империя, пользуясь создавшимися благоприятными для этого условиями, спешила утвердить свое присутствие на Амуре, и решение этой проблемы было отложено на будущее.

С самого начала российской государственности Маньчжурский клин на левобережье Амура был причиной постоянной озабоченности генерал-губернаторов Приамурского края. По российской переписи 1881 года на территории площадью 1500 квадратных верст – от устья реки Зеи до станицы Черняева – проживало около 13 700 китайских подданных, управляемых из-за Амура Айгунским амбанем.

Подданные Китая жили в 63 поселках, из которых 37 подходили под категорию селений, остальные же были хуторами и отдельно стоящими фанзами. Зазейские маньчжурские деревни являлись поселениями знаменных войск Цинской империи. Их мужское население в возрасте от 18 до 40 лет считалось военнообязанным. Ежегодно эти хозяйства сдавали на склады и в провиантские магазины Айгуна около 460 пудов конопли, 1204 воза угля и около 37 000 пудов проса.

В начале 1880-х годов среди жителей Зазейского района был распространен манифест китайских властей, в котором говорилось: "Русские, теснимые голодом и холодом, просили у богдыхана позволения поселиться на Амуре, и он позволил им там жить, пока они не потолстеют". Где уж тут русской администрации было надеяться на подчинение российским законам жителей Маньчжурского клина.

В Государственном совете и Министерстве иностранных дел России шли поиски решения этой проблемы, как то: выдача оседлому маньчжурскому населению Зазейского района российских удостоверений и патентов китайским торговцам. Но эти меры встречали неприятие у жителей Маньчжурского клина и не приносили результатов.

К июню 1899 года обстановка на российско-китайской границе накалилась. Все военнообязанные мужчины Маньчжурского клина были призваны на службу в Айгун. В августе того же года в Китае началось восстание ихэтуаней против иностранного вмешательства в жизнь страны, повстанцы получили поддержку китайских властей.

1 июля 1900 года китайцы со своего берега обстреляли из ружей российские пароходы "Михаил" и "Селенга". Со 2 июля начался ружейный и пушечный обстрел Благовещенска.

4 июля произошло событие, известное как "благовещенское утопление", когда казаками станицы Верхне-Благовещенской в ходе "депортации вплавь" было убито и утоплено в Амуре от 3 до 4 тысяч китайцев, живших в Благовещенске.

В ночь на 5 июля в Зазейский район из Айгуна переправился отряд в составе около 4000 китайских солдат, напавший на российский военный пост. Это нападение послужило поводом для ответных действий. Русские крестьянские дружины вошли в Маньчжурский клин, разграбили хозяйства маньчжуров, сожгли их дома, а тех, кто не успел убежать, убили. После окончания боевых действий приамурский генерал-губернатор издал распоряжение: "Ввиду того, что группа этого иноплеменного и недружественного к русским населения представляла явную аномалию на нашей территории и в течение долгих лет не обнаруживала признаков сближения с русскими, ныне сделано распоряжение, чтобы ушедшие зазейские маньчжуры не допускались обратно на прежние места жительства".

17 ноября 1901 года императорским указом земля Зазейского района была предоставлена для заселения Амурскому казачьему войску "в воздаяние за доблестную службу казаков этого войска при защите Приамурского края и в последних военных столкновениях с китайцами".

В 1907 и 1910 годах китайские власти поднимали вопрос о возвращении зазейских маньчжуров на места своих поселений, но российское правительство дало им отказ. Видя невозможность вернуть своим подданным их земли, китайское правительство просило хотя бы о возмещении убытков, понесенных зазейскими маньчжурами – в сумме 1 000 000 рублей, из расчета 10 рублей за десятину.

А надо было России заплатить эти отступные Китаю. По тому времени миллион золотых царских рублей был суммой огромной, но не настолько, чтобы упустить возможность раз и навсегда избавиться от китайских претензий на землю Маньчжурского клина.

В последний раз этот вопрос поднимался уже Китайской Народной Республикой, когда на Пекинских консультациях в 1964 году китайцы выставили претензию на сохранение прав китайских граждан проживать в пределах Советского Союза на участке слияния Зеи с Амуром восточнее Благовещенска. Но советские дипломаты ответили отказом. Согласно дополнительному соглашению между РФ и КНР о государственной границе от 14 октября 2004 года территориальных претензий между двумя странами больше нет.

Сейчас о Маньчжурском клине напоминают немного измененные названия здешних сел и рек: Алим, Гильчин, Каникурган, Уртуй. Большинство мест, где были маньчжурские деревни, распахано еще в начале прошлого века. Территория Маньчжурского клина – клондайк для кладоискателей, но находят они не золото, а медные китайские монеты и трубки для курения опиума.

На территории бывшего Зазейского района ныне расположены Благовещенский и Тамбовский районы Амурской области. Это самые урожайные на юге Дальнего Востока пахотные земли. Соя – главная культура, возделываемая на этих полях и приносящая здешним хозяйствам основной доход.

Сейчас возле села Каникурган Благовещенского района полным ходом идет строительство моста через Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ. Одновременно со строительством трансграничного моста и предмостовой зоны строятся объекты территории опережающего развития "Приамурская", расположенной в селе Березовка Ивановского района. Большая часть инвестиций в мост, предмостовую зону и предприятия ТОР – китайские. Соответственно, большая часть готовой продукции и прибыли будет поступать в Китай. Амурская область не в состоянии полностью обеспечить рабочей силой эти стройки и будущие предприятия, что означает скорый приход китайских рабочих.

Таким образом, независимо от нынешней территориальной принадлежности Приамурья, граждане Китая опять приходят на землю бывшего Зазейского района. Новый виток истории.

Евгений Гончаров, «Крым. Реалии»