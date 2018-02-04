Google спрятал в квартальном отчете «совершенное число» 1 4.02.2018, 13:40

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Компания и раньше делала математические отсылки в своих отчетах.

Корпорация Alphabet (материнская компания Google) 1 февраля опубликовала финансовый отчет по итогам 2017 года. Из него следует, что выручка компании за год составила 110,9 миллиарда долларов — на 23% больше, чем в 2016-м, пишет meduza.io.

Но самое интересное число в отчете другое. Alphabet объявила, что выкупит собственные акции примерно на 8,5 миллиарда долларов. Если быть точнее, на 8589869056 долларов. И это — «пасхальное яйцо» от Google.

Дело в том, что число 8589869056 относят к совершенным. Совершенное число — это число, равное сумме всех его делителей (кроме самого числа). Например, самое маленькое совершенное число 6 делится на 1, 2 и 3. Их сумма также равна 6.

У числа 8589869056, которое попало в отчет Alphabet, 33 делителя, не считая его самого. И их сумма равна этому же числу.

Google и раньше делала математические отсылки в отчетах. В 2011 году компания сделала ставку в пи [миллиардов долларов] на аукционе по продаже патентов Nortel Networks. Вскоре после переименования в Alphabet в 2015 году компания объявила об обратном выкупе акций на 5099019513,59 доллара. Это квадратный корень от числа 26, умноженного на 10 в 18-й степени. 26, разумеется, — это количество букв в английском алфавите (англ. яз.).