Движение по понтонному мосту через Припять остановили из-за мороза 2 4.02.2018, 13:45

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Автомобилистам приходится делать «крюк» через Мозырь и Пинск.

Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе приостановлено из-за мороза, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Как пояснили в ГАИ, движение транспорта временно перекрыто из-за ухудшения погодных условий, образования ледяного покрова.

«Людей переправляют на пароме. Для автомобилей предусмотрен объезд через Мозырь и Пинск», - проинформировали в Госавтоинспекции.

Движение по понтонному мосту через Припять было восстановлено 31 января после того, как из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.