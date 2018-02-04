Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за «Форму воды» 4.02.2018, 14:14

Гильермо дель Торо

Фото: Getty Images

Фильм «Форма воды» также является фаворитом премии «Оскар».

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии режиссеров США. Главную награду завоевал Гильермо дель Торо, постановщик картины «Форма воды», сообщает meduza.io.

Another win for Guillermo del Toro as he chases Best Director Oscar https://t.co/edAcgbdYtg pic.twitter.com/Q9IHu0DK0r — Straits Times Life (@ST_LifeTweets) 4 февраля 2018 г.

На премию лучшему режиссеру также были номинированы Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джоржан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Берд»).

«Форма воды» — фаворит премии «Оскар». Картина Гильермо дель Торо представлена в 13 категориях. Ранее она получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а дель Торо завоевал «Золотой глобус» как лучший режиссер.