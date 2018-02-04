Мингорисполкому предложили провести координационную встречу к 100-летию БНР 4 4.02.2018, 14:30

Оргкомитет по празднованию юбилея БНР обратился к столичным властям.

Оргкомитет по празднованию 100-летия образования Белорусского Народной Республики направил обращение председателю Мингорисполкома Андрею Шорецу с предложением провести координационное встречу по вопросу проведения праздника независимости 25 марта и других мероприятий, связанных с юбилейной датой, сообщает «Радыё Рацыя».

Обращение подписали первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец, политики Григорий Костусев, Алексей Янукевич, Лев Марголин.

Представители оргкомитета предлагают Шорецу провести 7 февраля или в другой день «координационную встречу по вопросам празднования в Минске 100-летия провозглашения БНР, в том числе организации и проведения праздничной демонстрации и митинга-концерта».

Это мероприятие, считают в оргкомитете, должно пройти с участием руководства Мингорисполкома.

«Мы убеждены, что встреча в таком формате до вынесения решения Мингорисполкома о поданной заявке является критически необходимой. Мы считаем неприемлемым ту практику, которая сложилась на протяжении прошлых лет, когда Минский городской исполнительный комитет принимал решения об изменении заявленного маршрута массовых мероприятий в День Воли 25 марта без обсуждения и согласования с организаторами мероприятий и без объяснения причин отказа в заявленном формате», - говорится в обращении.

Неприемлемым оргкомитет также считает «пример прошлого года, когда горисполком нарушил действующее законодательство и не дал ответа на заявление о проведении массового мероприятия в установленный законом срок».

«100-летие провозглашения БНР - это наш общий большой юбилей. 25 марта 1918 года было объявлено, что белорусский народ хочет быть независимым, полноценным хозяином своей земли. Без БНР не было бы БССР и сегодня не существовало бы независимое государство - Республика Беларусь. Мы рады, что эта дата привлекает в этом году позитивное внимание государственных общенациональных СМИ и государственных учреждений. Мы надеемся, что, как и мы, вы также готовы позаботиться о том, чтобы мероприятия по празднованию 100-й годовщины провозглашения независимости в Минске прошли мирно, достойно, торжественно, с соблюдением безопасности и интересов жителей белорусской столицы и гостей города, без запугиваний и преследования участников праздничного мероприятия», - говорится в обращении.

Оргкомитет надеется, что Шорец является «преданным патриотом нашей Родины и готов способствовать диалогу в обществе, преодолению всех разделов и национальной консолидации для защиты и укрепления независимости нашей страны перед лицом любых угроз».

«Мы призываем вас к искреннему и честному диалогу и совместному празднованию 100-летия одного из важнейших событий в истории нашей нации и нашей страны», - говорится в документе.

Заявка на проведение уличной акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по проведению акции.

(Уличная акция планируется 25 марта https://charter97.org/ru/news/2018/1/23/276962/) с 14.00 до 18.00. Сбор участников – в 14.00-14.45 на площади Якуба Коласа. Шествие от площади Якуба Коласа до площади Свободы запланировано с 14.45 до 16.00 по проспекту Независимости и улице Ленина. Митинг-концерт пройдет с 16.00 до 18.00 на площади Свободы.