Глава МОК: Международный спортивный суд нужно реформировать 6 4.02.2018, 14:37

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Томас Бах

Фото: reuters

Олимпийский комитет не согласен со снятием санкций с 28 российских спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в МОК обсуждают необходимость внутренних реформ в структуре Международного спортивного суда в Лозанне. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пхенчхане, пишет "Интерфакс".

Бах отметил, что качество решений суда не удовлетворяет олимпийский комитет, и выразил разочарование по поводу снятия санкций с 28 российских спортсменов, которым разрешили выступать на Олимпиаде в Пхенчхане.

Он добавил, что решение суда было неожиданным для МОК и было принято достаточно поздно, когда до Олимпиады осталось мало времени.

По мнению Баха, оправдание российских спортсменов может негативно сказаться на борьбе с допингом в будущем, а мотивировочную часть решения суд обещал передать только к концу февраля, что "очень поздно". Президент МОК добавил, что при принятии решений против российской сборной были соблюдены все процедуры.

Он уточнил, что призыв к реформам в суде не влияет на уже принятые арбитражем решения.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга.

После этого сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Также российской сборной продлили запрет на участие в Паралимпийских играх.

По итогам расследования спецкомиссии МОК 43 российских атлета были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. 42 из них подали апелляции в спортивный арбитраж в Лозанне.

1 февраля 2018 года швейцарский суд снял все санкции с 28 представителей зимних видов спорта из РФ. Еще 11 спортсменам отменили пожизненную дисквалификацию, но запрет на их участие в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане оставили в силе.

МОК выразил разочарование решением арбитража в Лозанне и не исключает его обжалования. В ВАДА также озабочены оправданием российских спортсменов, которые, по данным агентства, являются "частью российской системной допинг-программы". Бах заявил, что организация рассмотрит вопрос снятия санкций с российских спортсменов только после завершения всех судебных процедур.