Во дворе NASA обнаружили следы динозавров и древних млекопитающих 4.02.2018, 14:58

На плите найдены следы восьми животных.

Ученые обнаружили на плите, которая располагалась во дворе Центра космических полетов Годдарда, крупной исследовательской лаборатории NASA, 70 следов млекопитающих и динозавров, которые обитали на Земле примерно 100 миллионов лет назад, сообщается на сайте агентства (перевод – zn.ua).

Отпечаток нашел ученый Рэй Стэнфорд, жена которого работает в центре Годдарда. В 2012 году он заехал за женой на работу и обратил внимание на необычный кусок скалы. Исследовав его, он обнаружил на нем след динозавра длиной более 30 сантиметров.

Затем ученые извлекли плиту размером 2,5 мемтра на 1 метр и обнаружили на ней множество следов животных. Следы принадлежали восьми разным животным, включая млекопитающих размером с белку и огромных динозавров. 26 следов принадлежали млекопитающим, что делает находку значительной с научной точки зрения, поскольку ранее подобная концентрация следов млекопитающих была обнаружена только один раз. Более того, на плите обнаружен самый большой из известных следов млекопитающих мелового периода. Размером он напоминает отпечаток енота.

По мнению исследователей, все следы были оставлены на протяжении нескольких дней в регионе, которое было краем водно-болотных угодий. Предположительно, небольшие животные искали здесь насекомых и червей, а хищники охотились на них.

Ранее сообщалось о том, что ученые представили новую версию гибели динозавров. По мнению ученых, падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе.