На Мальдивах oппозиция добивается импичмента президента 4.02.2018, 15:17

Армия окружила здание парламента.

На Мальдивах военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных.

Многочисленные отряды солдат окружили парламент в Мале в воскресенье, 4 февраля, вскоре после того, как оппозиция предложила законодателям отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны, сообщает Al Jazeera.

Политический кризис на Мальдивах перешел в острую фазу. Верховный суд в этот день решит, отстранять ли действующего президента за невыполнение своего распоряжения об освобождении заключенных лидеров оппозиции.

Кроме того, генпрокурор официально предупредил о возможности беспорядков в стране.

"Мы получили информацию о том, что может произойти то, что приведет к кризису национальной безопасности", - сказал он.

В то же время, генпрокурор заявил, что правительство получило приказ о невыполнении распоряжения в случае, если Верховный суд объявит импичмент президенту.

Объединенная оппозиция предупредила о возможности захвата власти на островах военными, чтобы сохранить власть действующего президента. Также оппозиционеры обвинили генпрокурора в запугивании судей ВС.

ВС ранее вернул мандаты 12 депутатам из числа противников действующей власти, что дало шансы оппозиции запустить процесс импичмента, получив большинство в 85 голосов.

Однако двух из этих депутатов арестовали в воскресенье вскоре после возвращения на Мальдивы после месяцев ссылки. Полиция обвинила их, Абдуллу Синана и Ильхама Ахмеда, в получении взяток, сообщил телеканалу официальный спикер правоохранительного ведомства.

Оппозиционер Ибрагим Мохаммед Солих призвал в парламенте немедленно освободить задержанных коллег.

"В отчаянной попытке удержать власть, президент Ямин незаконно захватил власть: его генеральный прокурор незаконно взял на себя полномочия Верховного суда, тогда как военнослужащие захватили законодательный орган", - добавил он.

Глава армии Ахмед Шиам, поддерживающий президента заявил, что военные "не будут наблюдать в стороне, как Мальдивы переживают кризис".

Впоследствии спикер парламента, который является союзником президента, отозвал открытия парламента, назначенное на 5 февраля.

Ранее Верховный суд Мальдив разрешил экс-президенту Мохаммеду Нашиду участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Действующий президент островной страны принес присягу президента в ноябре 2013 года.