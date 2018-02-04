Как Янка Купала был эмиссаром БНР в Смоленске 4.02.2018, 15:12

Народный поэт собирал материал о белорусской Смоленщине для выставки в Минске.

3 августа 1918 г. поэт Янка Луцевич (Янка Купала) был официально направлен правительством БНР в Смоленск, пишет в «Фейсбуке» группа «Арт-Сядзба».

Свидетельство Народного Секретариата БНР за № 1042 было выдано на имя Янки Купалы, в котором отмечалось: «Предъявитель этого, гражданин-белорус Янка Луцевич (белорусский поэт Янка Купала) был командирован в город Смоленск в свое время Народным Секретариатом Белорусской Народной Республики для сбора коллекций для белорусской выставки в городе Минске, а также для выяснения, в каком положении находится там его семейство и возвращения семьи в Минск, где она имеет постоянное местожительство».

Копия соответствующего удостоверения сохранилась в архивах.