Чем на самом деле является биткоин? 7 Гарольд Джеймс, «Новое время»

4.02.2018, 15:24

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Мы уже достигли той точки, когда курс биткоина может иметь серьезные глобальные последствия.

Чрезвычайная волатильность биткоина и других криптовалют стала угрозой не только для международной финансовой системы, но и для политического устройства. Технология блокчейн, на которой основаны все криптовалюты, обещает стать лучшим и наиболее безопасным способом расчета, чем все то, что мы знали ранее. Некоторые аналитики полагают, что криптовалюты заменят электронные деньги на традиционных банковских счетах так же, как когда-то электронные переводы заменили бумажные деньги, которые в свою очередь вытеснили золото и серебро.

Некоторые эксперты, однако, справедливо подозревают, что этой новой технологией можно манипулировать и злоупотреблять. Деньги являются частью социальной структуры. На протяжении большей части истории человеческой цивилизации деньги были основой для формирования доверия между людьми и правительствами, а также между отдельными индивидуумами (посредством обмена). И почти всегда деньги были признаком суверенитета государства. Частные валюты были очень редким явлением.

Так, металлические деньги – монеты – как правило, имели эмблемы государственной идентичности. Один из самых ранних примеров – эмблема с совой на древнегреческих монетах, символизировавшая город Афины. Но обычно с эмблемами возникала путаница. Чья голова изображена на этой монете? Это Филипп Македонский или Александр Великий, или это вообще Геркулес? Позже римские императоры даже использовали эту двусмысленность, чтобы чеканить монеты со своим «божественным» обликом. Даже сегодня на британских монетах сохранилась надпись о том, что монархия связана с Богом.

На протяжении всей истории существует четкая закономерность: плохие государства выпускают плохие деньги, а плохие деньги приводят к разрушению государства. В периоды инфляции или гиперинфляции радикальная девальвация валюты разрушает основы политического порядка. Например, Тридцатилетняя война в 17 веке в значительной степени была подогрета социальной нестабильностью, которая возникла после нестабильности денежной.

Аналогичным образом во времена Французской революции спекуляции на бумажной валюте, привязанной к «национальной» собственности, (то, что конфисковали у аристократов и церкви), подорвали легитимность власти якобинцев. В 20-м веке периоды инфляции разрушили политические институты и раздули пламя радикализма. Фактически, Владимир Ленин рассматривал денежное давление как «наиболее простой способ уничтожить сам дух капитализма» и буржуазную демократию.

Помимо того, что одним из главных факторов падения государств являются «плохие» деньги, они часто играли ключевую роль и в межгосударственных конфликтах. Для воюющих государств использование денежных шоков всегда было дешевым способом уничтожения противника. Даже в мирные времена некоторые государства шли на то, что «подбрасывали» сопернику поддельные деньги, чтобы посеять раздор за пределами своих границ.

Самый известный пример такой денежной войны – когда нацистская Германия печатала банкноты держав-союзников. Германия даже задействовала бомбардировщики для сброса поддельных банкнот над территорией Великобритании. Представьте себе деморализацию и хаос, которые последуют за этим. Любого человека с большой суммой денег автоматически будут в чем-то подозревать. Доверие в обществе стремительно падает. Иногда сбросить деньги разрушительнее, чем сбросить бомбы.

Когда деньги становятся интернациональными, манипулировать ими еще проще. В современную эпоху такие государства-изгои как Северная Корея регулярно подделывают денежные банкноты, особенно доллары США. Мошенники часто используют в своих преступных схемах трансграничные банковские переводы. Впрочем, до сих пор, кроме как в кино, никаких глобальных финансовых атак не происходило.

Конечно, уже давно предпринимаются некоторые политические усилия по подрыву или замене доллара как доминирующей глобальной валюты. Самой соблазнительной альтернативой, похоже, остается золото. Теоретики российского «Евразийства» часто рекламируют возврат к использованию традиционных золотых монет. В 2001 году премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также попытался ввести «золотой динар» в качестве ответа на американскую валютную систему. В 2005 году глава службы безопасности «Аль-Каиды» Саиф аль-Адль предложил использовать золото для «свержения» доллара.

Сегодня золото XXI века – это биткоин. Его создатели даже приняли эту аналогию. Он производится или «добывается» посредством усилий. И так же, как и золото, добыча биткоинов требует огромного количества энергии, а именно вычислительной мощности.

Впрочем, рост биткоина демонстрирует сдвиг в том, как общество воспринимает фундаментальные ценности. В то время как еще недавно металлические валюты служили основой для теоретической оценки стоимости труда (а товары и услуги стоили столько, сколько труда на них было затрачено), то технология блокчейн придает ценность комбинациям вычислительной мощности и аккумулированной для этого энергии. Никакой из этих двух показателей не является «человеческим».

В то же время криптовалюты вроде биткоина делают все возможное, чтобы было нельзя различить финансовые махинации в государственном и частном секторе. Северная Корея подозревается в том, что манипулирует денежными средствами путем добычи биткоинов. И это уже привело к тому, что Китай и Южная Корея начали запрещать торговлю на биткоин-биржах. Другие крупные криптовалютные платформы, такие, как Coincheck в Японии, также остановили торговлю.

Но мы уже достигли той точки, где крах биткоина может иметь серьезные глобальные последствия. Какое влияние оказывают финансовые институты на криптовалюты, неясно. И, вероятно, не станет ясным, пока не произойдет финансовой катастрофы. Это жутко напоминает 2007 и 2008 годы, когда никто не знал, где была зарыта причина ипотечного кризиса.

Точно так же, как нельзя сразу сказать, является ли новостной репортаж «фейковым», нельзя сразу распознать ценность новых денежных форм. Если валюта не была подтверждена правительством, ей вряд ли можно полностью доверять. Но это не означает, что она не может стать игрушкой для наивных и доверчивых граждан, или же не может стать оружием политического уничтожения в руках воюющих стран.

Гарольд Джеймс, историк, профессор Принстонского университета, «Новое время»