Андрей Пионтковский: Путин перешел к новой тактике 4.02.2018, 15:35

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Реакция мирового сообщества заставляет президента РФ действовать в Украине другими методами.

События на Донбассе и реакция на них мирового сообщества заставляют президента России Владимира Путина каждый раз прибегать к изменению тактики, чтобы достичь своей цели.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию "Гордон".

"После падения концепции "русского мира" и "Новороссии", Путин выбрал довольно коварную тактику, о чем говорят так называемые Минские соглашения. Ведь Путин не хочет аннексировать захваченную им территорию, которую я привык называть "Лугандонией". Он хочет затолкнуть ее на территорию Украины, как раковую опухоль, сделать всех этих "Гиви", "Мазаев", "Бабаев", "Захарченко" государственными деятелями Украины, членами Рады и тем самым блокировать развитие страны. И три года он, собственно, этим занимался", – заявил Пионтковский.

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При этом, по словам политолога, Путин в своих намерениях удачно использовал иностранные делегации, приезжавшие в Киев уговаривать украинские власти внести изменения в Конституцию, чтобы провести федерализацию страны.

"Это давление – изменить закон, чтобы затолкнуть эту раковую опухоль, как часть политического тела, Украине, – было достаточно настойчивым со стороны западных союзников Украины, пока постепенно они не поняли, в чем состоит замысел Путина. Это давление ослабло, и сейчас Путин понял, что ему не удастся такая тактика, потому перешел к новому этапу – как бы институализации этой "Лугандонии". Уже и российский рубль там, и российские паспорта", – отметил эксперт.