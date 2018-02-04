Украинцы к Польше и Германии относятся лучше, чем к Беларуси 8 4.02.2018, 15:47

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.

Новый социологический опрос, проведенный Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института (МРИ), выявил, что 39% украинцев питают к Беларуси теплые и очень теплые чувства. Это не наихудший показатель, однако к Польше, Литве, Канаде, Германии и США украинцы относятся лучше, чем к нашей стране, пишет nn.by.

В опросе, в котором приняли участие 2400 граждан Украины, среди многих пунктов был вопрос, который оценивал внешнеполитические симпатии украинцев.

Очень тепло к нашей стране относятся всего 7% украинцев, тепло — 32%, нейтрально — 50%, прохладно — 8% и очень прохладно — менее 1% опрошенных.

Таким образом, имидж нашей страны среди украинцев хуже, чем имидж Польши (теплое и очень теплое отношение у 50% опрошенных), Литвы (47%), Германии (42%) и США (40%).

Долгое время украинцы больше всего симпатий питали именно к Беларуси. Например, ещё в апреле 2017 года 56% украинцев относились к Беларуси тепло и очень тепло. Однако за 2017 год этот показатель упал до 39%. Увеличилось и число тех, кто относится к Беларуси прохладно и очень прохладно — с 3% до 9%.