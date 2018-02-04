Польские фермеры получили пособия на сумму 2,5 миллиарда евро 2 4.02.2018, 16:10

Пособия выделяются фермерам, чтобы дать им возможность закупить оборудование и стабилизировать прибыль.

Агентство реструктуризации и модернизации в 2017 году выплатило фермерам более 10 млрд злотых (2,5 млрд евро) в рамках программы непосредственных пособий, передает «Радио Польша».

Замминистра сельского хозяйства Польши Рышард Зарудзкий отмечает, что фермеры могут рассчитывать на задатки в размере 70% от суммы пособия. Он объясняет, что пособия выделяются фермерам, чтобы дать им возможность закупить оборудование, а также с целью стабилизации прибыли:

«800 тысяч фермеров получают выплаты размером до 5 тысяч злотых в качестве компенсации за низкие цены на продукты. Это нужно затем, чтобы потребители могли покупать сельскохозяйственную продукцию по умеренным ценам».

Зарудзкий добавил, что пособия будут выплачиваться до середины 2018 года. В марте Агентство реструктуризации и модернизации начнет набор кандидатов на очередные доплаты.