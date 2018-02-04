Суперпрограмма памяти Михаила Анемподистова 1 4.02.2018, 16:48

Белорусские музыканты исполнили песни на слова поэта, которые будут помнить и любить всегда.

Новое издание программы «Belsat Music Live» было посвящено памяти Михаила Анемподистова.

Автор программы Сергей Будкин рассказал о пути рок-поэта - от первых текстов для «Бонды» и «Новага Неба» до хитов для современных групп. Гости программы - Кася Камоцкая, Змитер Войтюшкевич и Лявон Вольский - поделились своими воспоминаниями об этой яркой личности и сыграли в полном звуке избранные песни Михаила, которые будут помнить и любить всегда.

Песни, которые прозвучали в программе:

Кася Камоцкая – «Мая краіна» (слова Михаила Анемподистова, музыка Каси Камоцкой)

Кася Камоцкая - «Чаканне Калядаў» (слова Михаила Анемподистова, музыка Каси Камоцкой)

Змитер Войтюшкевич – «Калыханка для дарослых» (слова Михаила Анемподистова, музыка Змитера Войтюшкевича)

Змитер Войтюшкевич - «На завулку Гнойным» (слова Юлиана Кшевинского, Леопольда Бродинского, перевод Михаила Анемподистова, музыка Фанни Гордон)

Лявон Вольский - «25, 26, 27» (слова Михаила Анемподистова, музыка Лявона Вольского)

Лявон Вольский - «Łałałała» (слова Михаила Анемподистова, музыка Лявона Вольского)

Лявон Вольский, Кася Камоцкая, Змитер Войтюшкевич - «Простыя словы» (слова Михаила Анемподистова, музыка Лявона Вольского).