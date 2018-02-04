Брестчане смогли отсудить свои квартиры и офисы у столичной фирмы-банкрота 4.02.2018, 16:58

Жители Бреста сломали схему минской фирмы.

Брестчане сломали схему, по которой минская фирма «МинСервисТранс» пыталась отобрать у них законно приобретенные помещения, пишет «Вечерний Брест».

«То, что происходит, стало для меня настоящим шоком. Никогда не думала, что такой беспредел может твориться в нашем государстве. Очевидно, это был изначальный план совладельцев трех фирм, фигурирующих в деле, который они теперь пытаются реализовать, воспользовавшись лазейками в нашем законодательстве. В результате страдают честные добросовестные граждане...» Так брестчанка Валентина Семеновна год назад прокомментировала решение суда Ленинского района Бреста, признавшее ничтожной ее сделку по приобретению офисного помещения на проспекте Машерова.

И уже в январе 2018-го, ровно через год после того тяжелого для Валентины Семеновны решения суда Ленинского района, которое она не единожды пыталась обжаловать, его таки отменил Брестский областной суд, в новом составе рассмотревший дело. Причем события в ходе последнего заседания развивались достаточно драматично. Представитель «МинСервисТранса», адвокат Петухов, настаивал на примирении: дескать, он отзывает свой предыдущий иск (о признании сделок ничтожными), а владелица помещения на Машерова, соответственно, отзывает надзорную жалобу. Но в этом случае брестчанка теряла бы все средства, затраченные на юридические услуги (около 5000 рублей). К тому же...

«Создавался нехороший прецедент, который позволял бы фирме-банкроту (ООО «МинСервисТранс». - Ред.) продолжать подавать подобные иски в надежде заполучить обратно давно проданные помещения, беззастенчиво играя в свою грязную игру. Поэтому для нас, как и для жильцов дома на К. Маркса, было важно, чтобы суд вынес постановление об отмене всех предыдущих незаконных решений», - рассказывает Валентина Семеновна.

Помещение площадью 12 кв. метров она купила у другого физлица, а тот, в свою очередь, приобрел его у ООО «Арговест» - компании, вскоре объявившей себя банкротом. Цепочка совершенных сделок вела к столичной фирме «МинСервисТранс», которая к тому времени также находилась в процедуре банкротства. К тому же у нее с «Арговестом» оказались общие учредители. В конце 2016 года суды один за другим удовлетворяли иски, поданные ООО «МинСервисТранс» в отношении помещений, выставленных на продажу несколькими годами ранее: якобы вновь вскрывшиеся обстоятельства не позволяли эти сделки проводить. В результате вся цепочка последующих сделок нарушалась, а сами они аннулировались. Добросовестные приобретатели в Минске и Бресте реально могли потерять право на недвижимость лишь на основании одного судебного решения. Более того, под угрозу признания ничтожности купли-продажи попадали владельцы 18 квартир в доме на улице К. Маркса, где застройщиком также выступал «МинСервисТранс». «Вечерка» подробно рассказывала об этом в материале «Дикий капитализм на Карла Маркса».

В Генпрокуратуру, Комитет госконтроля и администрацию Лукашенко тогда обратились более тридцати брестчан, рисковавших потерять честно купленные квартиры и коммерческие помещения. Они считали, что стали жертвой заранее спланированной мошеннической схемы, которая, по их мнению, состояла из цепочки сделок по продаже предприятий застройщика ряду компаний, принадлежащих одним и тем же владельцам. Почти год хождения по инстанциям не прошел зря. Правда, все попытки брестчан доказать очевидное в областном центре не увенчались успехом. Поддержали их только в прокуратуре Брестской области, однако протест на предыдущие решения судов, в частности, по делу Валентины Семеновны, отклонил 7 июля президиум областного суда.

Брестчанка и ее адвокат обратились в Верховный суд. И добились своего. Высшая судебная инстанция РБ признала определения коллегии по гражданским делам и президиума Брестского областного суда ошибочными ввиду их несоответствия п. 1 ст. 283 ГК РБ. Впрочем, за сложными юридическими формулировками кроется главное: решение о признании сделок ничтожными отменить, дело направить на новое рассмотрение.

За время совместного «хождения по мукам» между владельцами квартир и коммерческих помещений возникла своего рода «суполка», которая во многом и помогла им выстоять в этой непростой борьбе, где на кону были большие деньги. Им в итоге удалось отстоять справедливость, доказать свои законные права на объекты недвижимости.

«Мы ходили на все суды, вместе писали петиции, жалобы в различные инстанции, в прессу. Скорее всего, те, кто затевал эту аферу, не подозревали, что дело получит столь мощный общественный резонанс. Ведь до этого в Минске им удалось провернуть несколько таких операций. И, возможно, они надеялись, что и в Бресте у них все пойдет по накатанной. Но брестчане смогли совместными усилиями поломать эту схему», - утверждает Михаил, один из жильцов дома на К. Маркса.

Теперь возникает вопрос: что дальше? Пожалуй, владельцы брестской недвижимости могут праздновать первую победу, вздохнуть с облегчением и надеяться на то, что их наконец оставят в покое. Хотя теоретически уходящая в небытие фирма еще может потрепать нервы своими исками (которые, по закону, бесплатны для юрлиц на время процедуры банкротства). Сколько продлится агония «МинСервисТранса», неизвестно. Потому ухо следует держать востро, на всякий случай. Но, как говорит Михаил, за последние пару лет и они, собственники жилья, стали не менее подкованными в хитросплетениях нашего законодательства, чем те, кто всю эту бучу затевал. По-настоящему бесценный опыт. Как говорят в таких случаях, не рой яму другому.