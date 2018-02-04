Активисты и дипломаты почтили память Тадеуша Костюшко 4.02.2018, 17:07

Несколько сотен человек отметили день рождения национального героя Беларуси, Польши и США.

В Коссово в Ивацевичском районе состоялись традиционные мероприятия в честь 272-ой годовщины рождения Тадеуша Костюшко. На Брестчине состоялся автопробег в честь Костюшко, в память о нем молились в Коссовском костеле, передает «Радыё Свабода».

С мессы в Троицком костеле Коссово и начались торжества в честь Костюшко. В этом костеле имеется мемориальная табличка о том, что здесь в 1746 году был крещен Тадеуш Костюшко.

После богослужения в костеле состоялось возложение цветов к валуну с мемориальной табличкой возле усадьбы Костюшко в Меречевщине. В возложении цветов приняли участие дипломаты США, Польши, Швейцарии, Украины, представители общественных организаций Беларуси и Польши.

Представители демократической общественности беспрепятственно фотографировались с бело-красно-белыми флагами.

Всего в мероприятии приняли участие более двух сотен человек. После возложения цветов состоялись экскурсии в усадьбе-музее Тадеуша Костюшко и в экспозиционных залах дворца Пусловских.

Помимо мероприятий в Коссово активисты на Брестчине во главе с Александром Мехом из Кобрина устроили автопробег с Сехновичах (Жабинковский район), где размещается еще один музей Тадеуша Костюшко. Заехали участники автопробега и к месту битвы в Крупчицы.

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года. Известен как борец за свободу во всем мире. Национальный герой Беларуси, Польши и США. В 1794 году руководил антироссийским восстанием за независимость Речи Посполитой. Участвовал в войне за независимость США.

Ожидается, что на Меречевщине около Коссово будет установлен первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко, на который собирали средства в интернете. Однако, пока место под его установку не отведено.