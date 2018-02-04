Решение о допуске 13 россиян на Олимпиаду МОК еще не принял 1 4.02.2018, 17:10

Решение будет принято в ближайшие пару дней.

Решение о приглашении на Олимпиаду в Южной Корее российских спортсменов, апелляции которых удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), будет принято в течение нескольких дней. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане в воскресенье, 4 февраля. По его словам, рекомендации по этому вопросу должна составить независимая комиссия.

Глава МОК выразил большое сожаление в связи с решение Спортивного арбитражного суда CAS о реабилитации и допуске на Олимпиаду еще 28 российских атлетов, назвав его неожиданным. Удовлетворение большинства апелляций российских атлетов "свидетельствует об острой необходимости реформ во внутренних структурах CAS", считает глава МОК.

Комитет планирует обжаловать решение CAS и попросил его ускорить опубликование мотивировочной части, запланированное на конец февраля. Этот срок Бах назвал "крайне неудовлетворительным, если учитывать серьезность случаев". МОК намерен на основании мотивировочной части понять, есть ли у обжалования шансы на успех.

Бах отметил, что отсутствие штрафных мер со стороны спортивного арбитража не означает, что тот или иной спортсмен вправе быть приглашенным на Олимпиаду, так как получение приглашения от МОК - это "привилегия чистых российских спортсменов".

Глава Мок также сообщил, что решение о возвращении медалей Зимней Олимпиады в Сочи российским спортсменам будет приниматься по прошествии не менее 30 дней после получения мотивировочной части решения CAS.

Нет доказательства личных нарушений

Несколько дней назад CAS удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В отношении еще 11 спортсменов судьи посчитали собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады. Слушания по апелляциям трех спортсменок отложены.