Оршанский льнокомбинат перешел на четырехдневный режим 9 4.02.2018, 17:28

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Фото: belta.by

На предприятии не хватает сырья.

Государственные газеты и информационные агентства в 2017 году часто писали об Оршанском льнокомбинате. В материалах почти не было критики и отражения некоторых событий, происходящих на предприятии, пишет сайт orsha.eu.

Независимым журналистам добиться визита на предприятие очень непросто. В прошлом году на комбинате администрация анонсировала создание своего пошива одежды и провела для журналистов экскурсию по льнокомбинату. Но при этом даже в государственную прессу просочились сообщения о части зарплаты полотенцами, а также об острой нехватке качественного сырья, что замедляет модернизацию предприятия.

По информации журналистов, большая часть работников льнокомбината с нового 2018 года работают в 4-дневном режиме. На привычные объёмы работы на комбинате не хватает сырья. Как долго на комбинате будет действовать 4-дневный рабочий режим работникам не сообщают.