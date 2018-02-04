NASA опубликовало панорамную съемку Марса 9 4.02.2018, 17:31

2,883

Видео сняли с помощью планетохода третьего поколения - Curiosity.

Панорама составлена из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Поскольку съемка производилась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным, что позволило получить на кадрах множество деталей, сообщает сайт ria.ru.

Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity "прошел" по планете 18 километров.