В Гомеле сотни людей построили жилье, но заселиться не могут 3 4.02.2018, 18:10

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Новый микрорайон в Гомеле пустует из-за отсутствия коммуникаций.

Как возвести дом и жить в нем, если нет ни сетей, ни коммуникаций? Ответ на этот вопрос уже несколько лет ищут жители нового микрорайона на окраине Гомеля. Сотни людей построили жильё, но новоселье вынуждены откладывать. Они продолжают снимать жилье, жить у родственников, передает ОНТ.

Алексей получил земельный участок еще шесть лет назад. Построил просторный двухэтажный дом, сделал ремонт, установил окна и двери, даже покрасил фасад — заходи и живи. На этом все и остановилось. В районе до сих пор нет ни света, ни воды, ни газа, ни канализации. Такое жилье пришлось закрыть, а новоселье отложить на неопределенный срок. Сам вместе с женой и детьми живет у родителей.

Алексей Прищепов, житель Гомеля: «Я не могу отапливать свой дом. Если я не буду отапливать, то у меня просто все придет в негодность».

В такой же ситуации оказались и соседи. Это еще около тысячи участков, где уже стоят дома, но нет необходимой для жизни инженерной инфраструктуры. Истории как под копирку: когда-то получали землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, брали кредит на строительство, вкладывали собственные деньги, но, по сути, говорят, попали в капкан.

Павел Борисенко, житель Гомеля: «Я за эти деньги уже мог бы купить себе отдельный участок, построиться, жил бы. Ситуация безвыходная: деньги потрачены, а жить я там не могу».

Ольга Сухаричева, житель Гомеля: «По кредитному договору я должна была в течение трeх лет построить дом и сдать его в эксплуатацию. В прошлом году у меня этот срок истeк, я пыталась сдать дом в эксплуатацию, мне отказали в связи с тем, что у меня нет центрального водопровода и канализации. Живeм в съeмном жилье с мужем и тремя детьми».

Гомельский район усадебной застройки Романовичи задумывался как престижный посeлок в черте города: удобное расположение, свежий воздух, огромная территория под застройку. Вся необходимая инфраструктура должна была появиться здесь вместе с домами. На деле опоздали на годы, смогли благоустроить лишь половину участков. Деньги нужны немалые, прокладывать сети приходится по мере поступления средств.

Владимир Сеноженский, директор управления капитального строительства Гомеля: «Вы же понимаете, что мы работаем в рамках выделенного финансирования. Если, скажем так, нам будет выделено в этом году дополнительное финансирование, мы готовы будем выполнить Романовичи-2 и положить все сети».

Местные власти уверяют, что в этом году микрорайону выделят 4,5 миллиона рублей на инфраструктуру. Этих денег хватит на строительство коммуникаций в четырeх жилых секторах. Закончить обещают к октябрю. Что будет с оставшимися двумя (около 300 домов), неизвестно.

Сергей Бакеров, житель Гомеля: «Конечно, нас обманули. Когда мы выбирали участок, нам показывали красивую карту, что у нас будут дороги, магазины, инфраструктура. Мы отказались от квартиры, переписали заявление, чтобы нам выделили земельный участок в черте города. Что мы имеем в итоге?»

Жители Романовичей уже написали коллективное обращение в администрацию Лукашенко.