Белорусы собирают подписи за улицу Бориса Кита в Новогрудке 1 4.02.2018, 18:43

Имя великого белоруса должно быть увековечено.

Активисты призывают переименовать улицу Советскую в Новогрудке в улицу в честь почетного гражданина города Бориса Кита, который умер 1 февраля на 108-ом году жизни, передает «Радыё Свабода».

Подписанты петиции с требованием переименовать улицу в честь Бориса Кита считают, что его именем должна быть названа именно одна из центральных улиц города.

Они убеждены, было бы величайшей исторической справедливости, чтобы «в самом сердце города находились две улицы, названные в честь знаменитых сынов Новогрудчины - Адама Мицкевича и Бориса Кита».

В петиции также цитируются слова Бориса Кита, который сказал в свое время, что «получить звание почетного гражданина Новогрудка было для него важнейшим почетом».

Борис Кит умер во Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни. Он был старейшим белорусом мира, известным белорусским деятелем зарубежья, выдающимся ученым-астрофизиком.