Майк Пенс намерен противодействовать «олимпийскому наступлению» Пхеньяна 1 4.02.2018, 19:07

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Майк Пенс

Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Вице-президент США отправится в Южную Корею в качестве главы официальной делегации на Олимпиаде.

Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие дни отправляется в поездку по Северо-Восточной Азии, которая должна помочь противостоять «тактике очарования», которую использует Северная Корея на предстоящей Олимпиаде, сообщает golos-ameriki.ru.

«Думаю, что многие вице-президенты в прошлом выполняли церемониальные функции на Олимпиадах, и это хорошо. Они разрезают ленточки, ставят «галочки». Мы бы не отправились в эту поездку, если бы дело было в этом», – сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Вместо этого присутствие Пенса будет обусловлено его «серьезной обеспокоенностью» в связи с тем, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может «перехватить информационную повестку в связи с Олимпиадой», пояснил он.

«Северная Корея была опытным манипулятором в прошлом. Это кровожадное государство», – сказал чиновник.

Прибыв на Корейский полуостров, Пенс «хочет сделать так, чтобы в информационном плане это не превратилось в две недели пропаганды», – добавил он.

«Речь идет о том, чтобы нести правду на мировой арене, что является противоположностью тому, чем занимается Северная Корея», – заявил он.

В понедельник Пенс прибудет на авиабазу на Аляске, где для него проведут брифинг о системах ПРО, после чего он отправится в Японию.

В Токио он встретится в среду с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который даст торжественный ужин в честь вице-президента США.

В четверг в Сеуле Пенс проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, с которым также отужинает.

Представители администрации говорят, что встречи Пенса с японским и южнокорейским лидерами будут носить содержательный характер.

В четверг, в качестве лидера официальной делегации правительства США, Пенс примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, Южная Корея.

На церемонии будут присутствовать другие члены официальной делегации: супруга Пенса Карен Пенс, командующий силами США и ООН на Корейском полуострове генерал армии США Винсент Брукс, предшественник Брукса генерал в отставке Джеймс Турман, председатель комитета Палаты представителей по международным делам Эд Ройс, временный поверенный в делах США в Сеуле Марк Кнэппер и чемпион Олимпийских игр 2002 года фигуристка Сара Хьюз.

На церемонии открытия спортсмены Южной и Северной Кореи пройдут вместе под общим флагом с изображением единого Корейского полуострова.

Кроме того, две Кореи сформировали объединенную команду по женскому хоккею.

Северная и Южная Кореи не поддерживают дипломатических отношений и формально находятся в состоянии войны после того, как достигнутое в 1953 году перемирие положило конец почти трехлетнему вооруженному конфликту, в ходе которого США сражались на стороне Юга против коммунистической армии, которую поддерживали Китай и СССР.

Администрация Трампа неоднократно обещала положить конец работам Пхеньяна по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, называя эти программы серьезными угрозами безопасности США.

Трамп называет северокорейского лидера «маленьким ракетчиком» и заявил в Интернете, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына.