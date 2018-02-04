Белорусы Литвы почтили память память Кастуся Калиновского в Вильнюсе 4.02.2018, 19:24

ФОТO: WESTKI.INFO

Активисты возложили цветы и зажгли свечи на Лукишской площади.

Общество белорусской культуры в Литве и Виленская белорусская гимназия имени Франциска Скорины 2 февраля в Вильнюсе на Лукишской площади возложили цветы и зажгли свечи на том месте, где 22 марта 1864 глда царские каратели казнили национального героя Литвы и Беларуси Кастуся Калиновского, пишет сайт westki.info.

Фото: westki.info

Таким образом почтили 180-ю годовщину со дня рождения национального героя Литвы и Беларуси. Он отдал свою молодую жизнь, чтобы новые молодые нации литовцев и белорусов смогли стать свободными и независимыми. То семя свободы, которое рассевалось тогда, дает всходы и по сей день.

Фото: westki.info

Фото: westki.info