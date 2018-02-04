Боксер Александр Хижняк выступил в Сочи с речью на украинском языке 3 4.02.2018, 19:34

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Спортсмен заявил, что горд представлять свою страну на международной арене.

Известный украинский боксер, 22-летний полтавчанин Александр Хижняк, которого Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала лучшим боксером 2017 года, выступил на церемонии награждения, которая проходила в российском Сочи, с речью на украинском языке, пишет liga.net.

Несмотря на то, что боксера объявляли на русском, выйдя на сцену, он начал выступление но родном языке.

Хижняк заявил, что горд представлять свою страну на международной арене и высказал слова благодарности своему отцу, наставнику, федерации бокса Украины и ее президенту за поддержку.

Стоит отметить, что в комментариях к видео на канале YouTube пользователи восхитились поступком боксера, отметив, что могут спортсмены хорошо говорить, когда хотят.

Pанее, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала украинского чемпиона мира и Европы Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году.