Беларусь оказалась между Казахстаном и Малави в рейтинге верховенства прав 4.02.2018, 19:55

За год Беларусь опустилась в рейтинге на восемь позиций.

Беларусь заняла 65 место из 113 в мировом рейтинге верховенства права. Список состоит международной организацией World Justice Project, передает «Радыё Свабода». За год страна опустилась на восемь позиций и сейчас располагается между Казахстаном и Малави.

Индекс верховенства права был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения государства в области обеспечения правовой среды.

Наверху уже традиционно находятся Дания, Норвегия, Финляндия. На последних позициях закрепились Венесуэлы, Камбоджа, Афганистан.

Данные объединяются в восемь контрольных показателей — ограничение властных полномочий, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

Среди основных принципов верховенства права — разделение властей, защита личной свободы и личного достоинства.