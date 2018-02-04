Эксперт: Родителей лишают права выбирать учебное заведение для ребенка 2 4.02.2018, 20:16

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Отмена экзаменов в гимназии скажется на уровне образования.

Экзамены в пятый класс гимназий отменили. Эксперты опасаются негативных последствий, пишет «Брестская газета».

В гимназию — по месту жительства родителей

Лукашенко 25 января подписал указ №30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них». Теперь набор в пятые классы гимназий будет проходить без вступительных экзаменов. Гимназисты-четвероклассники перейдут в пятый класс.

Конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохранили при приеме в пятые классы гимназий — колледжей искусств.

Гимназии будут отличаться от школы программой 10-11 классов. После девятого класса учащиеся будут сдавать независимый экзамен, который введут через два года.

От учителей могут потребовать упростить задания

Указ может означать ликвидацию гимназий, считает заместитель председателя «Таварыства беларускай школы» Тамара Мацкевич. По ее мнению, уравниловка скажется на качестве образования, оно снизится.

Мнения, что уровень образования в гимназиях резко упадет, придерживается педагог и репетитор Евгений Ливянт. В гимназиях учителя дают ученикам более сложный материал, они более требовательны, работают в ускоренном темпе, объяснил он. Раньше родители, которые видели, что ребенок не справляется, нанимали репетиторов или забирали его из гимназии. «Они не говорили: «Ребенок не тянет, давайте-ка снизим требования», — пояснил педагог. Он предполагает, что теперь от учителей будут требовать «маленькое домашнее задание, несложные задачи». Учитель не сможет в том же темпе, с тем же качеством готовить учеников.

«Бацькоў пазбаўляюць права выбара навучальнай установы для свайго дзіцяці», — считает Мацкевич. Родители ребенка-математика не смогут перевести его в учебное заведение, где есть хороший преподаватель математики, объяснила она. «Атрымліваецца, што разумныя людзі — матэматыкі, фізікі, якія могуць выцягнуць нашу эканоміку, пазбаўлены магчымасці выбару, права на якасную адукацыю», — рассказала Мацкевич.

Указ, по ее мнению, отбрасывает школу в далекое прошлое, где у отделов образования было больше прав, чем у родителей-налогоплательщиков.

Ливянт предполагает, что родители, которые хотят отдать ребенка в гимназию, будут арендовать квартиры возле нужных учебных заведений и оформлять прописку.

Уровень знаний у детей станет средним

Брестчанка Татьяна, чьи дети учатся в шестом и девятом классах гимназии, к отмене экзаменов относится негативно. По ее мнению, это лишит многих детей достойного образования. «Гимназия объединяет детей с высоким уровнем знаний, способных к восприятию сложного материала, мотивированных на учебу и результат выше среднего», — пояснила она.

По словам Татьяны, в гимназии педагог не тратит время на учеников, которым не важна учеба. Если ребенок не успевает, он либо возвращается в школу, либо подтягивается.

Уровень знаний зависит не только от способностей, но и от качества преподавания, добавила Татьяна. «В гимназии собраны наиболее сильные и талантливые педагоги, работать в гимназии престижно. При уничтожении гимназий, а именно это и происходит, уровень знаний у детей станет средним, чего и добиваются чиновники», — считает мать гимназистов.

«Когда начали ходить слухи, что экзамены могут отменить, меня охватило возмущение», — призналась Мария, чья дочь учится в седьмом классе гимназии. По ее словам, учеба ребенку нравится. Порой она долго сидит за уроками, порой справляется быстро. В гимназии задают много творческих проектов, которые дают «плюсик» при оценке знаний в конце четверти. «Сейчас дружный сильный класс. На классном собрании приятно присутствовать: учителя благодарят за детей, говорят, что с ними интересно и легко. Они хотят учиться, и педагог с удовольствием дает эти знания», — рассказала брестчанка.

Мария училась в обычной школе. По ее словам, класс четко делился на сильных и слабых учеников. Деление было не только по успеваемости, но и по поведению. «Так повелось у нас — кто учиться не хочет, иногда и уроки срывает. У каждого в классе находились такие ребята, которые уроки срывали, на которых часто отвлекался педагог и не всегда по теме урока», — вспомнила Мария. По ее словам, количество таких детей в гимназии близко к нулю, но когда будут принимать по прописке, то они появятся.

Мария не видит смысла заставлять учиться в гимназии ребенка, который не смог бы туда поступить. Возможно, он найдет себя в чем-то другом — в спорте, искусстве.

Власти хотят все контролировать

«Зачем власти пошли на этот шаг — для меня большая загадка. Вероятно, для небольшой экономии, теперь можно будет учить всех в две смены и наполнять классы по 30 — 35 учеников», — отметил Ливянт. По его мнению, сэкономить можно было на сокращении огромного управленческого и контролирующего аппарата в системе образования и на бессмысленных затратах на учебники и оборудование.

«Улады проста хочуць усё кантраляваць, — считает Мацкевич. — Адзінае, што ім трэба, каб школа выконвала задачу дзяржавы, не грамадства, не самаго чалавека. А замова дзяржавы — гэта непатрабавальны, законапаслухмяны выканаўца, які не мае шмат ведаў і крытычнага мыслення. Такім лягчэй кіраваць».