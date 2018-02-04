Глава МИД Германии: Ответственность за лагеря смерти в Польше несут немцы 4.02.2018, 20:29

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Зигмар Габриэль

Отдельные коллаборанты не меняют этого.

Ответственность за Холокост несут немцы и никто другой. Как пишет gordonua.com, oб этом говорится в комментарии министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля относительно поправок к польскому закону об Институте нацпамяти.

"Польша может быть уверена, что любая фальсификация истории, такая как термин "польские концентрационные лагеря", встречается с явным отказом и решительно осуждается", – заявил министр.

Габриэль подчеркнул, что ответственность за массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны полностью лежит на немцах.

"Всесторонний анализ нашей собственной истории и нашей собственной ответственности – это вечная моральная обязанность для нас, немцев, с учетом преступлений, совершенных немецкими гражданами и Германией, в том числе и в Польше. Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто использовал их для убийства миллионов европейских евреев там: немцы. Это организованное массовое убийство было совершено нашей страной и никем больше. Отдельные коллаборанты не меняют этого", – заявил он.

Министр отметил, что 15 лет организовывал молодежные групповые поездки на мемориальные площадки, построенные на месте бывших концентрационных лагерей Майданек и Аушвиц.

"Мне ничего не было так ясно, как факт, что они были немецкими концентрационными лагерями на территории Польши", – заявил Габриэль.

Напомним, 26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.

В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат, его отправили на подпись президенту Польши Анджею Дуде. До этого он обещал "тщательно проанализировать" документ.