Стало известно, какой будет погода в понедельник 4.02.2018, 20:39

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Оранжевый уровень опасности сохранится 5 февраля из-за сильного ветра.

5 февраля прогнозируется облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой кратковременный снег, слабая метель, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северным, северо-западным: ночью порывистым, по востоку до сильного - 15-17 м/с, а днем - умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 7-13 градусов, по юго-западу будет до минус 4-6 градусов. Во второй половине дня морозы ослабеют до 4-10 градусов.