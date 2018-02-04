В России массово изымают деньги у вкладчиков 7 4.02.2018, 21:20

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Из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков.

Пока в некогда крупнейших частных банках зияют "дыры" на сотни миллиардов российских рублей, а их руководство и собственники продолжают оставаться невидимыми для правосудия, государство бросает судебную машину против бывших вкладчиков лопнувших банков.

Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против физлиц, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как банк лишился лицензии и был объявлен банкротом, сообщает сайт finanz.ru со ссылкой на "Коммерсант".

Против вкладчиков Военно-промышленного банка подано как минимум 150 исков, против клиентов Татфондбанка - не менее 400, всего же по стране счет, вероятно, идет на тысячи. Суды при этом встают на сторону АСВ, иски рассматриваются "под копирку", иногда за 10-15 минут, рассказал "Ъ" Дмитрий Школяренко, сын одного из вкладчиков ВПБ.

Доводы о том, что клиенты не были осведомлены о неплатежеспособности банка и лишь использовали законное право распоряжаться своими деньгами, в расчет не принимаются.

АСВ ссылается на то, что вклады снимались, когда у банка уже была "картотека" - перечень не исполненных обязательств перед другими кредиторами. Это дает основания полагать, что сговор менеджеров банка и клиентов "не исключен", сказал близкий к АСВ источник.

Впрочем, признает он, наличие картотеки не мешает банку выдавать деньги, если они есть в кассе, - таких ограничений в законодательстве нет.

После того, как снятие вклада признается недействительным, гражданин должен вернуть банку денежные средства. "Если же денег нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен", - указывает Алексей Костоваров из АБ "Линия права".

Обязательства банка перед клиентом при этом восстанавливаются - на сумму до 1,4 миллиона рублей он может получить страховое возмещение. Если же депозит больше - возврат не гарантирован, остаток гасится из конкурсной массы. Она же используется АСВ для оплаты услуг адвокатов, взыскивающих деньги вкладчиков в судах.

АСВ, очевидно, пытается пополнить свои резервы, истощенные многочисленными отзывами лицензий: фонд страхования вкладов, которым управляет агенство, представляет из себя дыру - его размер отрицательный, и это отрицательное значение растет, указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

С 2014 года фонд пополняется главным образом за счет печатного станка ЦБ, предоставившего АСВ кредит более чем на 800 миллиардов рублей.

Но "подобные действия подрывают доверие физлиц к банковской системе в целом, поскольку добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах", отмечает глава АРБ Гарегин Тосунян. По его словам, ассоциация "обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу".

По данным АСВ, из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах сумму выше застрахованной. Суммарно они потеряли 25,5 миллиарда рублей.