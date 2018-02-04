Соцсети «Фейсбук» исполнилось 14 лет 4.02.2018, 21:10

Марк Цукерберг анонсировал реформу алгоритмов в ленте.

14 лет назад, в 2004 году начала работу социальная сеть Facebook. Как пишет liga.net, oб этом сообщил на своей странице ее разработчик Марк Цукерберг.

"Причина, по которой наше сообщество существует сегодня, заключается не в том, что мы избегали ошибок. Просто мы верим, что делаем достаточно, чтобы пытаться решить наши самые большие проблемы - хорошо зная, что мы будем терпеть неудачу снова и снова, но это единственный способ добиться прогресса", - написал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что Facebook в своей новостной ленте сделает приоритетом местные новости для показа.

До этого Цукерберг анонсировал реформу алгоритмов в ленте. Теперь приоритетными будут посты близких людей и друзей.

Также СЕО Facebook анонсировал внедрение механизма, благодаря которому пользователи смогут сами влиять на качество новостей, оценивая достоверность их источников.