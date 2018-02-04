Президент Кипра переизбран на второй срок 4.02.2018, 22:02

Никос Анастасиадис

Фото: БГНЕС

Никос Анастасиадис останется у власти еще на пять лет.

Президент Кипра Никос Анастасиадис был в воскресенье, 4 февраля, переизбран на второй срок в ходе второго тура президентских выборов, пишет «Немецкая волна».

По данным министерства внутренних дел, он набрал почти 56 процентов голосов избирателей. Его соперник, кандидат от левых сил Ставрос Малас, которого поддерживала влиятельная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), получивший поддержку 44 процентов избирателей, уже поздравил Анастасиадиса. Победитель второго тура выиграл и первый тур - на нем он набрал 35,5 процента голосов.

Сторонники Анастасиадиса празднуют успех на главной площади Никосии, сообщают агентства. Его исторической задачей будет являться способствовать объединению разделенного на греческую и турецкую части острова.

Очередной раунд переговоров об объединении кипрского государства в швейцарском Кран-Монтана летом завершился безрезультатно. Оба соперника на втором туре выступали за продолжение переговоров.

Главным камнем преткновения на переговорах являются система держав-гарантов и вопрос вывода турецких военных с острова. Анкара выразила готовность вывести большую часть своего контингента, который сейчас составляет 35 тысяч солдат, из непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Но при условии, что оставшаяся часть военного контингента продолжит находиться на острове как минимум на протяжении 15 лет, а Турция сохранит статус державы-гаранта. Власти Кипра и Греции настаивают на полном выводе турецких войск с острова и заявляют, что государства ЕС не нуждаются в державах-гарантах.