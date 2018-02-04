Авторы портрета Путина из гильз выложили Трампа из монет 4.02.2018, 22:47

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

Над уникальным портретом художники работали три месяца.

Авторы инсталляции с портретом президента РФ Владимира Путина, сделанного из гильз, создали портрет президента США Дональда Трампа. Американского президента художники Даниэль Грин и Дарья Марченко выложили из денег.

Русской службе Би-би-си авторы рассказали, как собирали гильзы и деньги для этих инсталляций, и как им угрожали в процессе создания портрета российского лидера.

"Богатый, но дешёвый"

"Идея выложить Трампа из монет пришла случайно, когда из России выслали американских дипломатов. Президент Америки тогда заявил, что Путин сэкономил им кучу денег. Меня возмутило, как можно в такой момент говорить о деньгах", - вспоминает Даниэль Грин.

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

Над портретом корпели три месяца. Сколько денег пошло на Трампа, художники не считали. Собирать центы помогали все, кто мог. В основном - украинская диаспора в Соединенных Штатах. Художники говорят, что специально решили использовать монеты с наименьшим номиналом.

"Можно быть богатым, но дешевым", - считает Грин.

"Честь делает возможным появление чьего-то лица на деньгах. Благодаря великим лидерам прошлых поколений Америка зарабатывала авторитет. Когда мистер Трамп говорит о деньгах как о приоритете, он теряет при этом достоинство. Он обесценивает этим американскую валюту и авторитет американской нации", - говорит Дарья Марченко.

Монеты для портрета Трампа помогала собирать украинская диаспора в Соединенных Штатах

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

Откуда взялись гильзы

О Даниэле и Дарье широко заговорили после картины "Лицо войны". Это центральная работа экспозиции "Пять элементов войны", открытой в Нью-Йорке.

"Лицо войны" представляет собой портрет президента России Путина размером 2,4 на 1,7 метра, выложенный из гильз. Динамическая подсветка меняет выражение его лица.

"Лицо войны" - центральная работа экспозиции "Пять элементов войны", открытой в Нью-Йорке

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

Часть выставки "Пять элементов войты". Нью-Йорк, Украинский институт

История портрета Путина неразрывно связана с украинскими событиями. Даниэль учился в Москве, был членом Творческого объединения художников России и Русского философского общества. Но родился он на Украине, как и Дарья.

Работы Грина экспонировались на выставках и в музеях Москвы и других городов России и были отмечены наградой Пушкинского музея в Болдино и экспертов UNESCO в Москве.

Художник вернулся на Украину и, по его словам, последние лет 10 в России не был. Потом начался Евромайдан.

"Даниэль был сотником передовой бригады на Институтской, у него там убили друзей. После этого пришёл домой и разговаривать не мог. Только смотрел на гильзу, которую держал в руках. С этой гильзы все и началось", - рассказывает Дарья, потому что Даниэль на эту тему говорит неохотно.

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

На портрет Путина ушло 5 000 гильз. "Их приносили друзья с Майдана, а потом с фронта на Донбассе", - говорят художники

"Потом он на фронт пошёл, как и многие наши друзья. После того как его друг в Иловайске в окружение попал. Он, правда, волонтёром пошёл, не воевать. Но я тогда была очень зла: почему все должны бросить все - жизни, мечты и планы - только из-за того, что какому-то одному человеку так захотелось?! Я была очень зла на Путина. И мне хотелось задать этому человеку вопрос. И чтобы он задумался о том, как он хочет войти в историю",

На портрет Путина ушло 5 000 гильз. "Их приносили друзья с Майдана, а потом с фронта на Донбассе", - говорят художники.

Совпадения и спецслужбы

Когда начинали работу, думали, что справятся за пару месяцев, но создание портрета затянулось на полгода. В какой-то момент соавторы увидели, что под разным освещением портрет меняет выражение лица, и начали экспериментировать со светом. В итоге пришли к динамической световой инсталляции.

Художники увидели, что под разным освещением портрет меняет выражение лица, и начали экспериментировать со светом

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

"Работа была сложной энергетически", - говорит Дарья. Но это была не единственная сложность.

"В какой-то момент, когда появились в прессе первые фотографии портрета из пуль, начали сыпаться угрозы. Сообщения в "Фейсбуке". Или, например, идёшь по улице, кто-то неожиданно похлопает по плечу и скажет что-нибудь такое. Как-то нас предупредили, что нами интересуются российские спецслужбы, и нас даже пообещала охранять СБУ. Месяца полтора охраняли", - рассказывает художница.

Полтора года назад оба художника покинули Украину. Вернуться хотят, но когда - пока не знают. "Слишком много неприятных совпадений", - говорят они.

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

Выставка "Пять элементов войны" с портретом Путина из гильз экспонируется в Нью-Йорке до 5 февраля - в Украинском институте Америки. Затем ее повезут в Калифорнию. Художники хотели бы привезти выставку в Киев и даже в Москву.

Даниэль Грин и Дарья Марченко надеются привезти выставку в Киев и даже в Москву

Фото: Daniel Green and Daria Marchenko

"Но сначала нужно, чтобы там не было Владимира Владимировича, потому что я больше люблю теплые края, чем Колыму", - смеется Даниэль.

А Дарья добавляет: "Мы уже придумали новый проект: портрет президента Украины Петра Порошенко. Из фантиков".