МОК отказал «оправданным» российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду 5 5.02.2018, 7:31

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Международный олимпийский комитет отклонил заявку Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел заявку Олимпийского комитета России, который попросил прислать приглашения на Игры-2018 на 15 представителей делегации, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS), и вынес отрицательное решение. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте международной организации, сообщает РБК.

«Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане-2018 для группы «олимпийских спортсменов из России» отклонена», — говорится в сообщении.

Российский комитет просил допустить до соревнований скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко.

Во время Олимпиады в Сочи Демченко и Чудинов выступали в качестве спортсменов, в настоящее же время они работают как тренеры — Альберт Демченко возглавляет сборную России по санному спорту, а Сергей Чудинов входит в состав тренерского штаба сборной России по бобслею.

Со всех них и еще 13 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, 1 февраля CAS «снял» санкции.

В декабре 2017 года МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, международная организация разрешила поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России».