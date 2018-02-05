Беларусь оказалась «белым пятном» на карте инновационных экономик 4 5.02.2018, 7:59

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Лидером рейтинга стала Южная Корея.

Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно. Примечательно, что впервые за шесть лет США не вошла в первую десятку списка, заняв 11 место.

Рейтинг инновационных экономик мира Innovation Index составлялся Bloomberg по семи критериям, среди которых количество технологичных публичных компаний, научный потенциал и так далее, сообщает thinktanks.by.

Примечательно, что в рейтинг попали все соседствующие с Беларусью страны. Так Польша заняла в списке 21-е место, Россия - 25-е, Литва - 34-е, Латвия - 40-е, а Украина - 46-е место. Однако Беларусь в рейтинг включена не была.