В Афинах на акцию протеста вышли сотни тысяч человек 1 5.02.2018, 8:09

Многие приехали в национальных костюмах греческой провинции Македония.

Около 1,5 миллиона человек собрались Афинах на акции протеста против использования названия "Македония" соседней страной.

Об этом заявили организаторы митинга, сообщает Protothema.

Сотни тысяч греков заполнили центральную площадь Синтагма и прилегающие улицы вокруг нее с плакатами, транспарантами и греческими флагами. Многие люди приехали в национальных костюмах греческой провинции Македония.

В то же время греческая полиция заявила, что в акции протеста принимают участие 140 000 человек, то есть в десять раз меньше, чем заявляют организаторы.

Участники акции съезжались в Афины со всех уголков Греции, в том числе с Крита, Пелопоннеса и Ионических островов.

Это уже не первый протест, который состоялся в Греции. 21 января в Салониках 30 000 человек выступили против использования слова "Македония" в названии бывшей югославской республики.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.