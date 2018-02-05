Диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак 5 5.02.2018, 8:16

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Но не каждая пицца отвечает этим требованиям.

Американские диетологи признали пиццу полезным блюдом на завтрак, пишет The Independent.

В частности, специалисты в области здорового питания заявили, что пицца лучше подходит для завтрака, чем традиционные хлопья. В хлопьях и пицце одинаковое количество калорий, однако в хлопьях содержится половина дневной нормы сахара.

«Вероятно, вы будете очень удивлены, узнав, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий. Однако в пицце содержится гораздо больше белков, поэтому она наполнит вас энергией на все утро. Кроме этого, в пицце намного меньше сахара», - заявила американский сертифицированный диетолог Челси Эмер.

Диетолог добавила, что полезным этот завтрак будет лишь в том случае, если употреблять не более двух кусков и отдавать предпочтение «домашней» пицце без добавления высококалорийных соусов и майонеза. Также она согласилась с тем, что следует воздержаться от регулярного употребления пиццы на завтрак.

Тем временем, мнение Эмер оспорила ее коллега, ведущий британский диетолог и автор популярных книг о диетическом питании Рианнон Ламберт. Она убеждена, что пицца в обычном понимании – это высококалорийный продукт, который нельзя отнести к здоровому питанию.

«Если мы говорим о большой жирной пицце, заказанной в интернете, то это, безусловно, вредный продукт. Однако если речь идет о здоровой альтернативе – пицце с оптимальным содержанием углеводов, жиров и белка без вредных добавок, то кто сказал, что мы не можем есть ее на завтрак? Да, такую пиццу можно отнести к хорошо сбалансированным блюдам, но это вовсе не значит, что пицца полезнее хлопьев», - сообщила она.