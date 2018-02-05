Леонид Заико: Правительство ведет нас в сусанинские леса 9 5.02.2018, 8:22

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В Беларуси может повториться ситуация 2011 года.

Об этом изданию belgazeta.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- В 2014г. ВВП Беларуси грохнулся на 38%, а в 2017г. вырос всего на 2,4%. В 2014г. экономика Беларуси упала и лежнем лежала. Сейчас она левой ногой только чуть-чуть приподняла свою пятую точку. Пациент продолжает устойчиво лежать. Такими темпами роста нам потребуется лет двадцать, чтобы догнать птицу счастья 2014г. Конечно, правительство может вешать лапшу - белорусские уши уже давно стали удобными для нее.

Если бы китайский министр экономики докладывал товарищу Си Цзиньпину про устойчивую макроэкономическую ситуацию, тот бы поднял на него глаза и спросил: сколько процентов? Всего 2,4%? И он прибегает к северо-корейскому варианту - расстрелять правительство из пулемета или зенитного комплекса.

Ребята, что вы сели на эти 2,4%? Нужно говорить не об этих миллиметрах ртутного столба, а о том, какие институты развития созданы.

Почему правительство Беларуси не учится на ошибках? Ведь было уже, что производительность росла на 10%, а реальные доходы - на 18-20%. Результат - все грохнулось в 2011г.

Так вот, если ВВП увеличивается на 10%, то внутренние доходы - это и прибыль, и зарплата, и рента - должны пропорционально увеличиться только на 7,5%.

Про это золотое правило власти забыли в 2017г. Если они его не вспомнят либо во второй половине этого года, либо в начале 2019г., то нарвутся на очень неприятную ситуацию, которая совпадет с одной из политических кампаний - парламентской или президентской. Понимает ли Александр Лукашенко, в какую ловушку его ведут топ-полисимейкеры, исполнители его экономической воли?

Пока он этого не увидел, и правительство ведет нас в сусанинские леса.

Это называется «всем до фени». Одни делают вид, что работают, другие - что выполняют указания, Лукашенко - что всем кiруе. А у народа в это время глаза на лоб лезут.