«Мягкая» сила демократии: ЕС взялся за «друзей Путина» 5.02.2018, 8:34

2,244

Как Европарламент противостоит политике Кремля.

Самая демократичная институция в Европе – Европейский парламент – прекратил официальный диалог с российскими «коллегами». Однако для «друзей Путина» остаются неперекрытыми неофициальные каналы легитимизации действий РФ в законодательном органе ЕС, пишет «Укринформ».

В конце января 2018 года в здании Европарламента прошла конференция с якобы вполне конструктивным названием: «Европейский Союз и регионы России». Мероприятие готовилось и прошло под завесой тайны, так сказать, только для своих. И это не удивительно, ведь единственной и главной проблемой для обсуждения на конференции стал Крым. Точнее «Республика Крым», которая приглашает европейский бизнес и инвесторов активизировать сотрудничество с «экономически перспективным, привлекательным и мощным российским регионом».

«НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» КАК ФОРМАТ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

После переизбрания 18 марта хозяина Кремля на четвертый президентский срок, в Европарламенте обсудят и примут обновленную политику (или правила) относительно активности в стенах законодательного органа ЕС ангажированных пророссийских сил, поддерживаемых и управляемых Москвой.

Ребекка Хармс

Об этом, отвечая на вопрос Укринформа, сообщила депутат Ребекка Хармс. Немецкий политик пояснила, что по поручению руководства Европарламента комитет по иностранным делам, делегация ЕП в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия, а также она лично как сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, сейчас готовят соответствующие предложения. Как известно, в 2014 году после начала российской оккупации и агрессии на территории Украины и запрета Москвой многим европарламентариям доступа на российскую территорию, законодательный орган ЕС официально приостановил политический диалог с Государственной думой и Федеральным собранием РФ.

Единственное исключение в течение предыдущих лет было сделано для председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, который как минимум дважды посещал мероприятия в Европарламенте, проходившие в Брюсселе и Страсбурге. Тогда российские интересы лоббировала политическая группа социал-демократов в Европарламенте, постепенная прокремлевская маргинализация которой вызывает критику и возмущение среди представителей либерально-демократического большинства.

Но на фоне официального европейского эмбарго на контакты с российскими, так сказать, коллегами, «друзья Путина» в ЕП пока что имеют вполне легитимные основания организовывать под своей эгидой «неофициальные» мероприятия. Направленность значительного большинства из них не только противоречит официальной позиции ЕС относительно агрессивной России, но и может расцениваться как нарушение международного права, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, легитимизацию российской оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе.

КАК СЕПАР АКСЕНОВ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ПОЯВИЛСЯ

Именно вышеупомянутая конференция по «российскому Крыму» и стала ярким примером такой неофициальной прокремлевской агитации в сфере европейской демократии. Организовали мероприятие депутат от Чехии коммунист Яромир Кохличек, нидерландский националист депутат Андре Элиссен и знаменитая латвийская депутат Татьяна Жданок (входит в политическую группу «Зеленых», но продвигает вполне коммунистическую идеологию).

Конфигурация, когда представители крайних противоположных идеологий – левых коммунистов и правых националистов сотрудничают ради продвижения российских интересов, в очередной раз подтверждает общеизвестный факт о том, что Кремль ангажирует, поддерживает и контролирует в свою пользу любые деструктивные силы, чтобы подорвать европейское единство, скомпрометировать европейские ценности, внести дестабилизацию и хаос в европейские общества.

«С тех пор, как мы прекратили официальный диалог, мы видим много проявлений так называемого неофициального диалога. И мы даже наблюдаем рост активности, как мы их называем, «друзей Путина», которые поддерживают путинские идеи здесь, в Европарламенте», – прокомментировала ситуацию депутат Хармс, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в Брюсселе.

Немецкий политик отметила, что сегодня в самой демократической институции ЕС нет ключевого решения о том, как реагировать на такие проявления явно опасной для Европы пропутинской активности. Хармс напомнила, что члены ЕП имеют право приглашать на свои события любого по собственному желанию.

Например, на указанную сепаратистскую конференцию по Крыму был приглашен некто Сергей Аксенов, «глава» оккупированного полуострова. Правда, этот персонаж присутствовал в Европарламенте заочно, ведь участники мероприятия увидели лишь его видеообращение.

«Сегодня я представляю вам Крым как его житель, как патриот своей малой родины, как верный гражданин нашей великой родины – России», – прозвучало от Аксенова в стенах ЕП. Далее представитель оккупационной власти на украинском полуострове пригласил европейский бизнес и инвесторов посетить в апреле «Ялтинский международный экономический форум».

И это все можно было увидеть и услышать не в массовых средствах российской пропаганды, а в сердце европейской демократии, парламентской институции, которая призвана защищать права граждан, укреплять принципы верховенства права, поддерживать территориальную целостность государств в мире.

Учитывая введенные ЕС секторальные экономические санкции против оккупированного Крыма, такое потенциальное участие некоторых европейских политиков и бизнесменов в ялтинском форуме станет очередным нарушением международного права и украинского законодательства. Но нерешительная Европа под прикрытием ценностей демократии и свободы слова является достаточно слабой, чтобы решительно ответить на противоправные путешествия кремлевского пула прикормленных европейских маргиналов на оккупированные украинские территории.

Яромир Штетина

«Участник этой конференции, в частности, господин Кохличек – это откровенный коммунист. Коммунисты во всех странах поддерживают оккупацию Крыма. Именно в моей стране – это так и есть. Я публично выступаю против этого. Ведь Россия своей информационной войной хочет уничтожить Евросоюз. Но у нас свобода слова...», – отметил чешский депутат Яромир Штетина.

Чешский политик также поделился своим опытом присутствия на других подобных сепаратистских пророссийских мероприятиях в Европарламенте. Он рассказал, что среди участников были и представители так называемых «ДНР» и «ЛНР». А говорилось о том, добавил Штетина, чтобы поддержать, считайте – легитимизировать в ЕС российскую оккупацию территорий на востоке Украины.

КОЛЛАБОРАНТЫ КРЕМЛЯ: ЗНАТЬ ПОИМЕННО И ПОСРАМИТЬ

Среди политиков, парламентариев, экспертов и общественных активистов сейчас идут дискуссии – что же делать, как реагировать и действовать относительно активности «друзей Путина». Объективно, значительное большинство из них – это маргиналы, которые работают в интересах Кремля за финансовое вознаграждение и другие виды поддержки. Следовательно, существует мнение, что «друзья Путина» не стоят внимания адекватных европейцев. Следует игнорировать такую активность, не провоцировать скандалы, что только будет работать на прокремлевский дешевый пиар.

Петрас Ауштревичус

Возможно, такое пассивное умиротворение было бы целесообразно и актуально раньше, но уже не сегодня, когда Кремль перешел все красные линии и представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. «К сожалению, авторитарные режимы, когда речь идет о Каддафи, или Путине, имеют достаточно денег и возможностей, чтобы купить политиков в Европе. Что мы должны делать? Называть их и посрамить. А также блокировать некоторые денежные потоки, которые идут из Кремля», – отметил, в свою очередь, литовский депутат Петрас Ауштревичус.

Он привел пример французской националистки Марин ле Пен, симпатии которой к Кремлю были закреплены выделением выгодного кредита в 9 млн евро от Первого чешско-российского банка. «Ничего нового здесь нет. Коммунизм и режим Путина продолжают совершать преступления по всему миру. И не только в Сирии и Украине», – подчеркнул литовский политик.

В 2014 году с началом оккупации Крыма, агрессии России на востоке Украины представители либерально-демократического большинства Европарламента еще тешились надеждой, что с Москвой можно договориться и убедить главу Кремля прекратить разрушать мировой порядок безопасности. Эти иллюзии были уничтожены на фронтах развязанной Россией гибридной войны в Европе. Такие боевые действия вполне легально продолжаются и на полях европейских институций. На российскую информационно-пропагандистскую агрессию, циничный подкуп европейских политиков Европа отвечает «мягкой силой» демократии и свободы слова. Без сомнения – правда и справедливость победят. Но нерешительность европейских политиков, стремление некоторых сил вернуться к отношениям с Москвой уже сегодня формирует для Европы слишком высокую цену.