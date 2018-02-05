Восток Беларуси накрыли аномальные снегопады 2 5.02.2018, 8:46

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Сегодня также ожидаются сильный ветер и метель.

Обильные снегопады в Гомельской области привели к отключениям электроэнергии и падениям деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Белгидромет предупреждает — непогода сохранится и сегодня: ожидаются сильный ветер и метель.

По оперативным данным, из-за порывов ветра до 11 метров в секунду и выпавшего снега (17,4 мм), в Гомельской области повалило несколько деревьев — в результате повреждены 13 легковых автомобилей.

А в Светлогорском и Ветковском районах спасатели вытащили из снежных заносов два автобуса, в которых находились 40 человек.

По данным ГПО «Белэнерго», за минувшие сутки на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 понедельника без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов и 68 трансформаторных подстанций в Гомельской и Витебской областях.

Ведется мониторинг оперативной обстановки.